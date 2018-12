Kriminalisti po Sloveniji izvajajo hišne preiskave zaradi sumov davčnih utaj in pranja denarja. Foto: BoBo Dodaj v

Hišne preiskave zaradi suma davčnih utaj in pranja denarja

Pridržanih je bilo 14 osumljencev

11. december 2018 ob 09:12,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 17:27

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborski kriminalisti so zjutraj skupaj s policisti in kriminalisti nekaterih drugih policijskih uprav izvajali hišne preiskave zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne utaje in pranja denarja v škodo državnega proračuna.

PU Maribor navaja, da so hišne preiskave potekale v zasebnih in poslovnih prostorih na 17 različnih naslovih na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota. Pri tem so kriminalisti iskali dokaze kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo proračuna Republike Slovenije. Protipravna premoženjska korist, ki je ob tem nastala presega 3 milijone evrov, so še navedli.

Pridržanih je bilo 14 osumljencev, trenutno pa jih je pridržanih še 10.

G. K., G. C.