Aretirana enajsterica, ki je prirejala nogometne tekme v Srbiji, Makedoniji in na Češkem

Skupna akcija slovenskih in hrvaških policistov

19. december 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Generalna policijska uprava (GPU) je sporočila, da so slovenski policisti skupaj s hrvaško policijo ter Europolom razbili organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki je bila vpletena v korupcijo v športu ter v ilegalne stave.

"Kriminalistično operacijo je vodil Nacionalni preiskovalni urad, in sicer zoper združbo, ki je uspela vzpostaviti ilegalno spletno platformo z namenom plasiranja visokih stav pri ponudnikih stav iz Azije. Skupno so preiskovalci izvedli 13 hišnih preiskav in 15 preiskav vozil na različnih lokacijah po Sloveniji in Hrvaški," je GPU zapisal v sporočilu za javnost.

Kot navaja GPU, so preiskavo začeli marca 2017, ko je slovenska policija zaznala, da je organizirana kriminalna združba vzpostavila različne spletne strani kot del nezakonitega spletnega okolja, namenjenega plasiranju več milijonov evrov za manipulirane športne dogodke.

"Člani kriminalne združbe so osumljeni, da so manipulirali s tekmami v profesionalnih nogometnih ligah v Srbiji, Makedoniji in Češki republiki. Na podlagi vnaprej dogovorjenih in osumljencem znanih izidov nogometnih tekem so osumljeni vplačali stave v Aziji, s pravilnimi napovedmi izida tekem pa so si zagotovili dobitke," pojasnjujejo na GPU-ju.

Nezakonito spletno platformo so organizirali tako, da je omogočala popolno anonimnost finančnih transakcij, saj so nakazovali prek virtualnih plačilnih sistemov, kot sta Skrill in Paysafe. Denar, pridobljen z nezakonito stavnico, so prenakazali spletnim ponudnikom bančnih storitev (alternativne bančne platforme), od tam pa različnim slamnatim družbam s sedežem v davčnih oazah, s čimer so bankam v davčnih oazah prikrili dejanski izvor denarja.

"Obravnavana kriminalna združba je tekom preiskave razvila sinergije z drugimi kriminalnimi združbami v različnih državah, vse to pa z namenom, da le-te investirajo denar, ki izvira iz drugih oblik kriminalitete, kot je npr. trgovina s prepovedanimi drogami," še pravijo na GPU-ju.

Hišne preiskave v Sloveniji in na Hrvaškem

V Sloveniji je bilo po njihovih navedbah izvedenih 11 hišnih preiskav in 13 preiskav osebnih vozil, na Hrvaškem pa dve hišni preiskavi in dve preiskavi motornih vozil. Pri tem so zasegli 35 elektronskih naprav, 32 mobilnih telefonov, dve osebni vozili, 19.650 evrov ter ponarejene evrske bankovce v vrednosti 38.500 evrov.

Prostost je bila odvzeta 11 članom kriminalne združbe, ki prihajajo iz Slovenije in Hrvaške. Devet osumljencev je bilo aretiranih v Sloveniji, dva pa na Hrvaškem. Vsi so osumljeni kaznivih dejanj v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo v športu in organiziranjem nezakonitih stavnic.

G. C.