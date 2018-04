Cakićev zagovornik: Če bi bil Stefan ženska, bi ga šteli za žrtev

Uboj Gašperja Tiča

17. april 2018 ob 15:07,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z zaključnimi besedami se je na Okrožnem sodišču v Ljubljani končala glavna obravnava v sojenju Stefanu Cakiću, ki ga obtožnica bremeni uboja igralca Gašperja Tiča.

Tožilka Tamara Gregorčič je v zaključni besedi povedala, da vsi izvedeni dokazi kažejo, da je Stefan Cakić storil kaznivo dejanje uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, kot mu to očita obtožnica.

Zaslišane priče so po njenih besedah povedale, da je bil igralec Gašper Tič miroljuben in neagresiven človek, kar po njeni oceni izpodbija Cakićev zagovor, da ga je Tič usodnega jutra 18. junija lani v svojem stanovanju napadel.

Po njenem tudi ne drži Cakićev zagovor, da je bil njegov napad na Tiča posledica tega, da ga je Tič predhodno spolno zlorabil. Priče so namreč po besedah tožilke povedale, da se je Tič v lokalu, kjer so predhodno popivali, pohvalil, da ga je Cakić prijel za mednožje, kar naj bi dokazovalo, da je Cakić natančno vedel, s kakšnim namenom gresta v Tičevo stanovanje. Tudi zdravniški pregled Cakića po besedah tožilke po dogodku ni pokazal spolne zlorabe.

Tožilka je prepričana, da je Cakić Tiču želel vzeti življenje, kar po njenem dokazuje tako mnenje izvedencev, da je dogajanje trajalo od pet do deset minut, kot tudi to, da so bili nekateri vbodi povzročeni že po tem, ko se Tič ni mogel več braniti.

"Res imamo pred seboj fanta, starega 21 let, ki še ni bil kaznovan, po drugi strani pa imamo pred seboj moškega, ki je odšel v tujsko legijo in je storil kaznivo dejanje, zato naj nas to ne zavede," je dejala. Poleg 12-letnega zapora za Cakića je predlagala tudi, naj mu sodišče podaljša pripor.

Fišer: Dejanje posledica nečesa hudega

Na drugi strani je Cakićev odvetnik Gorazd Fišer v zaključni besedi poudaril, da pri Cakićevem dejanju ni bil izkazan naklep, kar ga po njegovem mnenju razbremenjuje krivde za očitano mu kaznivo dejanje. Prepričan je, da je Cakić dejanje izvedel v afektu oziroma stanju neprištevnosti, ki je bilo posledica nečesa hudega, kar se mu je zgodilo pred tem.

"Če bi bil ženska in bi šla ta z nekom domov in bi tisti od nje nekaj želel, sama pa se s tem ne bi strinjala in bi ga pokončala, bi takšno žensko šteli za žrtev," je ponazoril in dodal, da je takih primerov na sodišču nič koliko.

Če bi imel Cakić naklep Tiču vzeti življenje, ne bi takoj po dogodku klical policije, poleg tega ga ne bi zabodel z nožem za rezanje kruha, ampak bi izbral katerega drugega, je dejal.

Če se bo sodni senat odločil za obsodilno sodbo, bi po besedah Fišerja moral razmisliti o prekvalifikaciji kaznivega dejanja. "Dokazi namreč bolj kažejo na to, da bi lahko šlo za uboj na mah, kot za uboj," je dejal. Dodal je, da bi lahko šlo tudi za povzročitev hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt.

Pooblaščenci Tičevih sorodnikov so povedali, da v tej fazi premoženjskopravnega zahtevka ne bodo vložili, lahko pa ga posebej vložijo pozneje.

Cakić pa je tokrat še enkrat izrazil sožalje Tičevi družini in dejal, da je šlo za dejanje, ki ga bo obžaloval do konca življenja. Na sodbo, ki bo znana v petek ob 14. uri, bo čakal v priporu.