Tožilka v sojenju Cakiću zahteva izločitev sodnika

Po mnenju tožilke je sodnik vnaprej zavzel stališče, da je bil Cakić spolno zlorabljen

16. februar 2018 ob 15:48

Sojenje Stefanu Cakiću, ki je obtožen uboja igralca Gašperja Tiča, je bilo prekinjeno, saj je tožilka Tamara Gregorčič zahtevala izločitev sodnika Cirila Keršmanca, saj je po njenem mnenju sodnik že zavzel stališče, da je prišlo do spolne zlorabe Cakića pred ubojem.

Narok se je začel z zaslišanjem dveh prič, ki sta bili v Tičevi družbi, preden je Tič skupaj s Cakićem odšel v svoje stanovanje, kjer je Tič umrl zaradi poškodb z nožem. Oba zaslišana sta povedala, da je imel Tič tudi homoseksualna nagnjenja, zato je tožilka predlagala, naj sodišče zasliši še kakšnega od Tičevih bližnjih, tudi intimnih prijateljev, ki bi lahko povedali, kakšen odnos je imel do njih.

Sodnik Ciril Keršmanc je nato vprašal, zakaj tožilka predloga za zaslišanje ni podala že v obtožnici, tožilka pa je odgovorila, da ni vedela, da bo Cakićev zagovor usmerjen v navedbe, da ga je Tič predhodno spolno zlorabil. Sodnik je nato vprašal, ali želi s takšnimi zaslišanji izvedeti, ali je Tič zlorabil še koga, s čimer se je po mnenju tožilke vnaprej postavil na stališče, da je bil Cakić spolno zlorabljen.

"Lapsus se sodniku ne sme zgoditi"

Pooblaščenec Tičevih sorodnikov David Sluga je po naroku v izjavi novinarjem ocenil, da je šlo pri sodnikovem vprašanju očitno za lapsus. "Sam ne dvomim v njegovo nepristranskost, hkrati pa ne dvomim v sposobnost presojanja tožilke," je dejal. A Tamara Gregorčič je prepričana, da se sodniku "lapsus ne sme dogoditi. Sodnik sodi, posluša eno stran, posluša drugo stran in je v tem dejstvu nevtralen."

Oba zaslišana, Tičeva prijatelja, sta danes potrdila, da so se usodnega jutra s Tičem družili v enem izmed ljubljanskih lokalov. Kmalu se je Tič začel pogovarjati s Cakićem, ki je bil v lokalu s prijateljem. Na Tičevo pobudo so se nato preselili za Cakićevo mizo, kjer so pili alkohol nekje do 7. ure. Medtem naj bi Tič in Cakić enkrat ali dvakrat za daljši čas odšla na stranišče, pri čemer naj bi se nato Tič za mizo pohvalil, da ga je Cakić prijel za mednožje. Cakićev odvetnik Gorazd Fišer je ob tem sicer opozoril, da priči tega neposredno po dogodku nista povedali.

Priči sta se ob Cakiću počutili neprijetno

Obe priči sta izpovedali tudi, da sta se ob Cakiću počutili neprijetno, eden izmed prijateljev naj bi Tiču celo svetoval, naj s Cakićem ne hodi nikamor. Nista pa se prijatelja strinjala o tem, na čigavo pobudo sta Tič in Stefan odšla v Tičevo stanovanje. Oba Tičeva prijatelja sta ga opisala kot dobrega človeka, ki ni bil agresiven. Eden izmed njiju je potrdil, da je Tič užival "prepovedane substance", a da njegovo vedenje takrat ni bilo nič drugačno.

Pred nadaljevanjem sojenja bo moral o zahtevi za izločitev sodnika odločiti predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik. Sodnik Keršmanc je sicer očitke tožilke zavrnil in dodal, da ga je zgolj zanimalo, zakaj je predlagala zaslišanje dodatnih prič.

