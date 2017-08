Domnevni šofer ugrabiteljev vztraja, da ni sodeloval pri ugrabitvi Zorice Škrbić

Ljubljansko okrožno sodišče

31. avgust 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je ponovljeno sojenje Milanu Trivkoviću, ki mu tožilstvo očita hudodelsko združevanje in sodelovanje pri ugrabitvi Zorice Škrbić. Obtoženi, domnevni šofer ugrabiteljev, se je tudi tokrat izrekel za nedolžnega.



Škrbićevo, dolgoletno partnerico Dejana Vidmarja, ki prestaja zaporno kazen zaradi ropa sefov banke SKB, so ugrabili 26. junija 2014 okoli 18.45 v središču Ljubljane. Združba naj bi od Škrbićeve hotela izvedeti, kje je okoli 20 milijonov evrov iz ropa banke, ki ga je Vidmar s sostorilci izvedel v noči na 1. november 2005.

Odpeljali so jo v gozd na območju Ljubljanskega barja, kjer so jo priklenili na drevo ter jo vso noč mučili ter pretepali. Zelo hudo poškodovano so proti jutru odvrgli v Podpeči. Padec je povzročil še dodatne poškodbe, tako da je še pred prihodom reševalcev umrla, je danes povzela tožilka Mateja Gončin.

V ugrabitvi naj bi poleg Trivkovića sodelovali še Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić ter še dve za zdaj neidentificirani osebi, je danes navedla tožilka. V prvem sojenju septembra 2015 so Petrović, Sazdov in Livadić vpletenost v ugrabitev in mučenje priznali že na predobravnavnem naroku ter na podlagi sporazuma o priznanju krivde dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Le Trivković je krivdo ves čas zanikal, zato so zoper njega opravili celoten dokazni postopek, sodišče pa ga je zaradi pomanjkanja dokazov tedaj spoznalo za nedolžnega. Ljubljansko višje sodišče je oprostilno sodbo letos razveljavilo in odredilo novo prvostopenjsko sojenje.

Ogledali si bodo kraj mučenja

Okrožno sodišče bo moralo tako v danes začetem ponovljenem sojenju vnovič ovrednotiti pričanja prič, zaslišati še nekatere nove priče oziroma izvesti nekaj novih dokazov. Med drugim si bodo septembra ogledali kraj mučenja, kar je tožilstvo predlagalo že v prvem sojenju, a temu dokaznemu predlogu sodnica takrat ni ugodila. Tožilka je namreč prepričana, da bi tja znal pripeljati le nekdo, ki je to območje zelo dobro poznal, kar bi za Trivkovića vsekakor veljalo, saj živi v neposredni bližini.

Ker je tokratni sodni senat spremenjen glede na prejšnje sojenje, saj je bila zadeva predodeljena specializiranemu oddelku sodišča in jo je prevzela sodnica Barbara Črešnar Debeljak, je Trivkovićev zagovornik opozoril, da bi bila lahko zaradi te spremembe obtoženemu kršena pravica do naravnega sodnika.

Povečano varnostno tveganje

Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča je zahtevo za zamenjavo sodnika zavrnil, tako je sojenje vendarle steklo. Obravnave, ki je zaradi povečanega varnostnega tveganja potekala ob navzočnosti večjega števila pravosodnih policistov, se je udeležil tudi Vidmar. Ta je danes kot partner pokojne pričal pred sodnim senatom. Med drugim je na vprašanja sodnice potrdil, da je v dneh po smrti Škrbićeve sam poizvedoval in tudi izvedel za imena vseh članov združbe. Kot je izpovedal, je njegovemu znancu to povedala priča.

Podobno kot mama žrtve Nada Škrbić in brat Zoran Škrbić je tudi Vidmar, ki je sojenje ves čas spremljal vklenjen in pod budnim nadzorom dveh pravosodnih policistov, še povedal, da je v tednih pred ugrabitvijo Zorica potožila o občutku, da jo opazujejo. Vendar, kot so povedali vsi trije, je bila prepričana, da ji sledi policija.

Požgan kiosk

Tako mama kot brat žrtve sta povedala, da je bil le dan po tistem, ko je bil Trivković ob koncu prejšnjega sojenja izpuščen iz pripora, požgan njihov kiosk. Kot sta izpovedala, nimata konkretnih informacij ali dokazov, a vendarle požig pripisujeta prav Trivkoviću. "Stvari so se dogajale, a ne morem trditi, da so povezane prav s tem. Vendar v času Trivkovićevega pripora ni bilo posebnih dogodkov," je danes dejal brat Škrbićeve.

Trivković se je na to oglasil in zatrdil, da s požigom "nima nič", niti ni v nobenem postopku v zvezi s tem. Kot je dejal, ko je po 16 mesecih končno prišel iz pripora, res ne bi šel delat "nekih neumnosti".

Al. Ma.