Foto: Beli prah v DZ-ju ni nevaren

Eno osebo so dali v karantetno

4. januar 2017 ob 13:33,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Okoli poldneva so bili ljubljanski policisti obveščeni o sprejemu pisma v vložišču DZ-ja, iz katere se je vsul neznan bel prah. Prve analize kažejo, da prah ni nevaren zdravju.

Policisti in gasilci v poslopju državnega zbora na Šubičevi izvajajo vse dejavnosti, ki so ob takšnih dogodkih predvidene, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Med izvajanjem dejavnosti prostori objekta niso bili izpraznjeni. Oseba, ki je bila v stiku s pisemsko ovojnico, je do konca analize v karanteni.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo so opravili hitri test in prvi izsledki kažejo, da je snov negativna na antraks in bioagense.

T. H., A. Č.