Foto: V Škofji Loki se je iztiril potniški vlak, poškodovanih ni

Mogoče so zamude

6. januar 2017 ob 08:19,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 10:36

Škofja Loka - MMC RTV SLO/STA

Na železniški postaji Škofja Loka se je zjutraj iztiril potniški vlak, poškodovan ni nihče, za potnike pa so že uredili nadomestni prevoz.

Na železniški postaji Škofja Loka se je zjutraj iztiril potniški vlak, ki je peljal iz Ljubljane proti Jesenicam. Nihče izmed potnikov ali osebja na vlaku ni poškodovan, so sporočili s Slovenskih železnic in dodali, da so za potnike jutranjega vlaka uredili nadomestni prevoz.

Vlak je peljal z zelo nizko hitrostjo, pet kilometrov na uro, iztiril pa se je s prvo osjo oziroma prvima kolesoma, so še pojasnili na SŽ-ju in dodali, da preiskava izrednega dogodka poteka. Na delu je intervencijska skupina Slovenskih železnic, ki bo sanirala posledice iztirjenja.

Proga je odprta za ves promet, vendar pa so dopoldne mogoče manjše zamude potniških vlakov med Ljubljano in Jesenicami.

T. K. B.