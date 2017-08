Gasilci končali gašenje požara pri Divači

Vlak zanetil sedem požarov

4. avgust 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 18:09

Divača - Radio Slovenija, STA, MMC RTV SLO

Požar ob železniški progi Divača—Rodik, ki je izbruhnil v četrtek popoldne, so gasilci uspešno pogasili. Po koncu intervencije pa gasilci prehajajo na požarno stražo. Požar ni ogrožal ljudi in objektov.

Vzrok požara še preiskuje policija, a po mnenju gasilcev kraške gasilske zveze je vlak zanetil sedem požarov, ki so zajeli tamkajšnji gozd in grmovje na 95 hektarjih. Štiri požare so gasilci hitro pogasili, trije pa so se združili v enega večjega, s katerim so imeli gasilci največ težav.

Vodja intervencije Boris Budal je poudaril, da bodo prešli zdaj na požarno stražo, kar pomeni, da bo dežurna ekipa gasilcev celo noč patruljirala na terenu. V soboto zjutraj pa se bodo odločili o nadaljnjih korakih. Na straži bo aktivno sodelovalo 12 gasilcev s tremi vozili.

Sekretar obljublja ukrepe

Divaška županja Alenka Štrucl Dovgan je poudarila, da je pri tokratnem požaru stekla "hitra in koordinirana akcija" ter se za pomoč zahvalila vsem gasilcem in članom civilne zaščite. Skupaj z državnim sekretarjem Juretom Lebnom, ki si je danes prav tako ogledal kraj požara, pa se bodo še dogovorili o nadaljnjih ukrepih za zmanjšanje možnosti pojava požarov.

Kot je poudaril Leben, so protipožarni ukrepi, kakršni so protipožarni zidovi, betoniranje površin ob progi in dostopne poti, v občini Divača izziv. V sredo bo na občini potekal operativni sestanek, do takrat pa bodo na občini skupaj s tamkajšnjimi gasilci na zemljevidih označili kritične točke, nakar bo Leben z direkcijo za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami pripravil spisek ukrepov skupaj s časovnico in zadolžitvijo za vsak ukrep, je še napovedal.

Vzrok požara je najverjetneje ta, da se je zavornjak na enem izmed vagonov blokiral in povzročil iskrenje. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je priznal, da so tovrstne napake vidne šele takrat, ko so obremenitve največje, zato jih je zelo težko vnaprej ugotoviti. Slovenske železnice so sicer že zadnja dva meseca na tem delu proge omejile hitrost vlakov na 50 kilometrov na uro, danes celo na 40 kilometrov na uro, razmišljajo pa celo o hitrosti 30 kilometrov na uro.

Na Krasu velika požarna ogroženost

Uprava za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Krasu. V občinah, naštetih v okvirčku desno, je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja v navedenih občinah izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Čeprav je velika požarna ogroženost razglašena le za kraško območje, pa ni izključena možnost požarov tudi drugje po Sloveniji. Na upravi za zaščito in reševanje zato zaradi visoke temperature ozračja in suše do naslednjih obilnejših padavin svetujejo večjo previdnost tudi drugje.

Luka Jakopin, Al. Ma., L. L.