Gašperja Tiča naj bi 20-letnik večkrat zabodel z nožem

Kriminalistična preiskava še poteka

19. junij 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policija umor igralca Gašperja Tiča še naprej preiskuje, doslej pa so ugotovili, da ga je 20-letni moški med prepirom večkrat zabodel z nožem.



S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da sta se znanca, 44-letni Gašper Tič in 20-letni osumljenec, družila v enem izmed ljubljanskih lokalov. Ko sta lokal zapustila, sta skupaj odšla v stanovanje v središču Ljubljane na Trubarjevi ulici, kjer je med njima prišlo do spora. Med prepirom je 20-letni osumljenec z nožem večkrat zabodel znanega igralca, ki je zaradi poškodb umrl.



Preiskava kaznivega dejanja še vedno poteka, kriminalisti tudi še opravljajo preiskovalna dejanja (ogled kraja ...). 20-letni osumljenec je v policijskem pridržanju in bo v 48 urah priveden k preiskovalnemu sodniku.

Za uboj je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

A. Č.