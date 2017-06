Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Zadnjih 20 let je bil Gašper Tič član ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Foto: MGL Pred nekaj meseci je premiero doživel Tičev avtorski muzikal Trač ali mnogo hrupa za nič, navdihnjen s Shakespearom, ki ga je pod okriljem 'domačega' MGL-a ustvaril v sodelovanju Davorja Hercega in Jake Ivanca. V glavni vlogi nastopa Tanja Ribič. Foto: BoBo Sorodne novice V Ljubljani je nasilne smrti umrl igralec Gašper Tič

Gledališčniki in televizijci pretreseni ob smrti Gašperja Tiča

Na TV Slovenija vodil oddaji za otroke

19. junij 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 09:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo je slovensko javnost obšla vest, da je pri 44 letih umrl gledališki in filmski igralec, režiser in voditelj televizijskih oddaj Gašper Tič.

Gašper Tič se je rodil 7. maja 1973 v Kopru. Študiral je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. V svoji igralski karieri je bil najbolj zvest ljubljanskemu Mestnemu gledališču, kjer je bil zaposlen od leta 1997.

"Globoko pretreseni žalujemo ob izgubi dragega prijatelja in kolega. Gašper, hvala," so v njegovi "domači" gledališki hiši zapisali na Facebooku. Njegova igralska kolegica Tanja Ribič pa je na istem družabnem omrežju dodala: "Kje je pravica, kakšna so pota in kakšni so nameni usode???? Gašpeeer!! Tako zelo te potrebujemo!!!!! Tako boli! Toliko, kot si nam ti dal ...! Tako siromašnejši bomo!! Ravno, ko te je končno pobožala sreča ... Samo, ljubezen do tebe ne bo nikoli umrla. Tudi hvaležnost. Tvoja Tanja."

Veliko je nastopal tudi v drugih gledališčih: v ljubljanski Drami, koprskem in Tržaškem stalnem slovenskem gledališču. Navdušil je v številnih vlogah, za svoje gledališko delo je leta 2000 prejel Severjevo nagrado.

Od lani je bil predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije, ukvarjal se je tudi s pisanjem in režijo, kot režiser je med drugim sodeloval s Šentjakobskim gledališčem.

Nastopil je v več celovečernih filmih; posnel je številne kratke filme in radijske igre, dolga leta pa je sodeloval tudi z našo televizijo. Vodil je več silvestrskih oddaj, leta 2006 pa prejel viktorja za posebne dosežke za stvaritev Ana Lize, lika, ki ga je upodobila njegova nekdanja žena Nataša Tič Ralijan.

Gašper Tič je bil znan tudi po svojem delu za otroke. Na Televiziji Slovenija je vodil oddaji Iz popotne torbe in Firbcologi, za svojo monokomedijo Joj, tako sem prišel na svet pa je leta 1999 prejel nagrado zlata paličica.

VIDEO V nasilnem dogodku umrl igralec Gašper Tič

A. K.