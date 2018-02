Hišne preiskave zaradi suma proizvodnje in prometa z orožjem

Preiskave potekale v romskih zaselkih v Beltincih in Dokležovju

15. februar 2018 ob 14:36

Beltinci - MMC RTV SLO, STA

Murskosoboški kriminalisti so opravljali hišne preiskave v Beltincih in Dokležovju. Po neuradnih informacijah so preiskave povezane s sumom kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem v tamkajšnjih romskih zaselkih.



Iz murskosoboške policijske uprave so sporočili, da so v okviru preiskav zasegli več različnih kosov prepovedanega orožja in manjšo količino prepovedanih drog. Hišne preiskave so sicr spremljali tudi pripadniki posebne policijske enote.

Po zbranih obvestilih bodo proti osumljencem podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj grožnje, po analizah in kategorizaciji orožja pa bodo stekli prekrškovni postopki po zakonih o orožju, eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so še navedli na Policijski upravi Murska Sobota.

Zaradi težav na obisk predstavniki vlade

Beltinški župan Milan Kerman je ob tem sicer poudaril, da se pri njih težave z Romi stopnjujejo, zaradi česar je bila že pred časom na obisku tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Takrat so ji prebivalci predstavili težave z Romi, ki so zakrivili več kaznivih dejanj, okoliški ljudje pa se jih bojijo. Pri tem naj bi se težave pojavile šele v zadnjem času, povzročitelji pa naj bi bili zlasti Romi, ki so se v Beltince preselili iz Hrvaške, Makedonije in Kosova.

Kerman je poudaril, da se nadaljujejo tudi grožnje učiteljem in vzgojiteljem v šolah in vrtcih, zato imajo tudi napovedan obisk vladnih predstavnikov, s katerimi bodo iskali skupne rešitve za težave.

L. L.