Hrvati priprli Slovenca, ki naj bi s pajdaši tihotapil razredčeno gorivo

Osumljen je tudi trgovanja z mamili

8. september 2018 ob 12:43

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška policija sumi 43-letnega Slovenca in tri Hrvate več kaznivih dejanj, poleg trgovanja z mamili naj bi tudi redčili slovensko gorivo in ga tihotapili na Hrvaško.

S hrvaške policije so sporočili, da enega hrvaškega osumljenca še iščejo, preostali trije pa so v priporu. Zasegli so jim 185 kilogramov marihuane in 3,2 tone tobaka v listih ter kazensko prijavo izročili javnemu tožilstvu.

Pridržanje je plod večmesečne preiskave z imenom Syracusa, v kateri so policisti med aprilom in septembrom lani preiskovali nepooblaščeno proizvodnjo mamil in trgovino z mamili, ponarejanje dokumentov, zlorabo osebnih dokumentov in overovitve neresničnih podatkov.

Do zdaj je znano, da naj bi 58-letni hrvaški državljan preostalim trem osumljencem dal na voljo svoje skladišče v kraju Donja Bistra, kjer so hranili mamila in tobak za nezakonito trgovino, pri tem pa sklenili lažni dogovor o najemu prostora.

Slovenec tihotapil razredčeno gorivo

Slovenski osumljenec je sicer s 45-letnim hrvaškim osumljencem že leta 2013 ustanovil navidezno trgovsko podjetje, prek katerega so tihotapili razredčeno gorivo iz Slovenije na Hrvaško, navaja policija. Gorivo pa so hranili v omenjenem skladišču.

