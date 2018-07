Hrvati tihotapili ljudi v Slovenijo, Slovenci pa naprej v Italijo

V Karlovcu zaradi prijetih tihotapcev primanjkuje prostora v priporu

11. julij 2018 ob 11:15,

zadnji poseg: 11. julij 2018 ob 15:39

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V skupni operaciji hrvaških in slovenskih policistov je bila na območju Hrvaške in Slovenije razbita veriga tihotapcev ljudi.

Policijska uprava hrvaške Istre je objavila, do so s kolegi iz Kopra prijeli šest hrvaških državljanov, ki jih sumijo združevanja zaradi tihotapljenja ljudi iz Hrvaške v Slovenijo.

Kriminalistična preiskava je potekala hkrati na območju Buzeta, Buj in Kopra. Prijeli so šest hrvaških državljanov, starih med 23 in 47 leti. Vodja skupine je bil 44-letni Hrvat, ki naj bi od 22. marca do 7. aprila v Pulju v zločinsko združenje povezal druge člane skupine z namenom ustvarjanja nezakonitega zaslužka, je navedla istrska policija.

Osumljeni tihotapci so tuje državljane prevzeli v notranjosti Hrvaške ter jih nezakonito prepeljali v Slovenijo in izročili slovenskim državljanom, ki so s tujimi državljani nadaljevali pot proti Italiji. Skupina je na Hrvaškem tako pridobila več deset tisoč kun (več tisoč evrov). Vse osumljence so kazensko ovadili, štirje pa so od prejšnjega tedna v priporu na Reki.

Slovenski del združbe vodil 27-letni Koprčan

Na območju Slovenije so združbo sestavljali štirje moški z območja Kopra, slovenski del združbe pa je vodil 27-letni Koprčan, so sporočili s Policijske uprave Koper. Člani mednarodne združbe so od februarja skupno pretihotapili najmanj 45 ilegalnih prebežnikov iz Kosova, Turčije, Kitajske in drugih držav.

Cena tihotapljenja iz matične države je za državljane Kosova znašala med 2.500 in 3.000 evri, za državljane Turčije okoli 6.000 evrov in kar okoli 10.000 evrov za državljane Kitajske.

Člani združbe so si tako pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okoli 200.000 evrov. Vodja slovenskega dela združbe je prejemal od 400 do 1.000 evrov, prevozniki pa 100 evrov po osebi za opravljen prevoz, so sporočili koprski policisti.

Združba je ilegalne prebežnike tihotapila na območju Mlinov oz. Sočerge, doline Dragonje, Staroda in Jelšan. Ilegalne prebežnike so nato po slovenskem ozemlju in nato prek nekdanjih mejnih prehodov z Italijo na Škofijah in Plavjah prepeljali do ciljnih držav, v večini primerov je bila to Italija.

V Sloveniji priprli dvojico

Med preiskavo je 27-letnik pod vplivom alkohola povzročil tudi prometno nesrečo, v kateri se je soudeleženec lahko poškodoval, Koprčan pa je odpeljal s kraja, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč. Zato so zoper njega podali tudi kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči.

Ob zaključku kriminalistične preiskave so na območju Slovenije trem osumljencem odvzeli prostost. Po zaslišanju je preiskovalna sodnica zoper 27-letnika in 34-letnika z območja Kopra odredila pripor, njunega 28-letnega someščana pa so izpustili na prostost.

Med drugim je policija pri omenjenih treh opravila tudi tri hišne preiskave. Na njih so zasegli več dokazov, pomembnih za nadaljnji kazenski postopek. Med drugim so 27-letniku z območja Kopra zasegli tudi predmete, ki služijo za proizvodnjo in pridelavo konoplje. Za preostale osumljene, ki se v času zaključka preiskave niso nahajali na ozemlju Slovenije, je policija razpisala ukrep iskanja, so še zapisali koprski policisti.

Tihotapci napolnili pripor

S policije v Karlovcu pa so medtem opozorili, da primanjkuje prostora v tamkajšnjem priporu. V zadnjih nekaj mesecih so namreč prijeli približno 40 ljudi, osumljenih tihotapljenja. Policijska uprava v Karlovcu nadzira ozko območje med mejama z BiH-om in Slovenijo, ki je v zadnjem času ena izmed najpogostejših tihotapskih smeri.

