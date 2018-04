Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hrvaška policija je razbila verigo tihotapcev ljudi. Foto: EPA Sorodne novice Tihotapec devetih prebežnikov iz Turčije v priporu Dodaj v

Na Hrvaškem razbili verigo tihotapcev ljudi

Pretihotapili najmanj 150 prebežnikov

24. april 2018 ob 17:47

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška policija je sprožila operacijo proti enajstim hrvaškim državljanom in državljanu BiH-a zaradi združevanja v kriminalno združbo, ki naj bi od konca lanskega leta iz BiH-a na Hrvaško pretihotapila najmanj 150 ljudi.

Hrvaški kriminalisti so operacijo v sodelovanju z državnim uradom za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) ter policijskimi kolegi iz Bosne in Hercegovine sprožili po večmesečni preiskavi.

Za najmanj 25 primerov tihotapljenja ljudi iz BiH-a na Hrvaško so osumili 12 ljudi, med njimi tudi dve ženski. Osumljenci so stari od 23 do 71 let. Vsi osumljeni hrvaški državljani so z območja Karlovca in Zagreba.

Od decembra lani do aprila letos naj bi kriminalna skupina iz Bihaća in Velike Kladuše na severozahodu BiH-a v Zagreb prepeljala najmanj 150 ljudi iz tretjih držav. Za prevoz so zahtevali od 350 do 2.800 evrov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po poročanju hrvaške javne televizije HRT gre za prebežnike, ki so na Hrvaško vstopili iz BiH-a in bili namenjeni proti Zagrebu.

J. R.