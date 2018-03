Kriminalisti z mednarodnim sodelovanjem razkrili tihotapce ljudi

Aktivnosti v mednarodni akciji bodo še potekale

22. marec 2018 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koprski kriminalisti so ob sodelovanju s štajerskimi kriminalisti prijeli člane mednarodne kriminalne združbe, ki je tihotapila ljudi čez mejo. Opravili so več hišnih preiskav, aktivnosti v preiskavi pa se nadaljujejo.

Kot so pojasnili na policijski upravi, gre za dalj časa trajajočo mednarodno kriminalistično preiskavo, ki so jo koprski kriminalisti izvajali v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in tujimi varnostnimi organi, EU misijo na Kosovu Eulex in evropskim policijskim uradom Europol.

Kriminalna združba, ki jo policisti preiskujejo je v daljšem časovnem obdobju tihotapila ljudi po balkanski tihotapski poti v države EU. Iz koprske policijske uprave so sporočili, da bodo podrobnosti o preiskavi še predstavili.

L. L.