Inšpektorji odvzeli 77 psov, ki so bili nastanjeni v eni stanovanjski hiši

Večina psov je okuženih z notranjimi zajedavci

20. december 2017 ob 16:31

Žužemberk - MMC RTV SLO, STA

Inšpektorji veterinarske uprave so v kraju Visejec pri Žužemberku odvzeli 77 manjših psov, ki jih je imela lastnica nameščene v stanovanjski hiši. Vsi psi so živeli v slabih razmerah in so okuženi z notranjimi zajedavci.

Lastnica ni imela registrirane reje, zato so ji inšpektorji novomeškega območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odredili omejitev na največ pet psov, druge pa mora oddati. Lastnica je imela večino psov v hiši, kamor inšpektorjem sprva ni dovolila, zato so v hišo vstopili šele na podlagi odredbe sodnika, pri tem pa so jim pomagali tudi gasilci.

Lastnici so pse odvzeli in jih namestili v tri zavetišča. Prva poročila o zdravstvenem stanju psov kažejo, da so vsi močno okuženi z notranjimi zajedavci, pri treh pa so bile zaznane tudi garje. Psi, ki sicer niso rodovniški, spominjajo pa na čivave, so tudi zelo slabo socializirani. Zaradi slabih razmer, v katerih so živeli, so inšpektorji o primeru obvestili tudi center za socialno delo.

Po podatkih društva Animal Angels, ki je sodelovalo pri reševanju psov, je zanimanje za njihovo posvojitev veliko.

L. L.