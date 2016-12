Iz Slovenije na Hrvaško pretihotapili skoraj 20 ton tobaka

Med prijetimi je tudi hrvaški obmejni policist

9. december 2016 ob 12:10

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je prijel šesterico osumljenih tihotapstva tobaka iz Slovenije na Hrvaško. Vpleten je tudi hrvaški mejni policaj z mejnega prehoda Macelj – Gruškovje.

Uskok je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom zaradi suma tihotapljenja tobaka iz Slovenije in preprodaje na Hrvaškem. Iz Slovenije so prepeljali več kot 19 ton tobaka, s preprodajo pa hrvaški proračun oškodovali za 10,5 milijona kun (1,4 milijona evrov).

Policijska uprava koprivniško-križevške županije je v četrtek potrdila, da so prijeli v operaciji Nicotiana. Gre za moške, stare med 29 in 50 let, med njimi pa je tudi policist.

Kriminalisti so na severozahodu Hrvaške našli tudi več nezakonitih skladišč, v katerih je skupina hranila tobak, ki so ga prepeljali iz Slovenije. Na teh mestih so tobak rezali in pakirali, nato pa preprodajali v več hrvaških županijah in Zagrebu.

S prodajo tobaka na črnem trgu so od septembra do prejšnjega tedna zaslužili najmanj 862.000 kun (115.000 evrov), ki so jih medsebojno razdelili, so zapisali na spletni strani protikorupcijskega urada. Tobak so sicer kupili v Bolgariji in ga potem preko Romunije in Madžarske prepeljali v Slovenijo, kjer so trije izmed osumljencev poskrbeli za njegovo skladiščenje.

Hrvaški policist, ki je delal na mejnem prehodu Macelj - Gruškovje, je za določeno denarno nadomestilo brez ustavljanja spuščal vozila, v katerih so iz Slovenije vsaj osemkrat prepeljali več kot 19 ton tobaka v listih, navaja Uskok.

G. C.