Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! V nočni reševalni akciji so rešili dva ponesrečena planinca. Foto: BoBo Sorodne novice Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil turni smučar Dodaj v

Izpod Kamniškega sedla rešili dva ponesrečena planinca

Naporna nočna reševalna akcija

26. december 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kamniški gorski reševalci so morali v prazničnih dneh hkrati pomagati kar dvema ponesrečenima planincema pod Kamniškim sedlom, enemu pod Rjavo gričo, drugemu pa pod Kamrico.

Skupina štirih reševalcev je v soboto zvečer v spremstvu zdravnika odhitela k obema ponesrečenima, da so lahko čim prej ocenili njuno zdravstveno stanje. Druga reševalna ekipa pa je sledila s tehnično in dodatno medicinsko opremo, kot so nosila in vrvi, so sporočili iz Društva gorska reševalna služba (GRS) Kamnik.

"Po pripravi in namestitvi v nosila smo s ponesrečencema v dveh ekipah začeli spust. Najprej po snegu do uravnave Pri pastirjih, nato skozi gozd, podrto drevje in po bolj zahtevnem terenu do ozkega dela doline V Klinu ter naprej do parkirišča na Jermanci, kjer sta že čakali reševalni vozili nujne medicinske pomoči. V naporni in težki ter dolgi nočni reševalni intervenciji je sodelovalo 28 kamniških gorskih reševalcev, Nujna medicinska pomoč Kamnik in policija," so zapisali v GRS-ju Kamnik.

Ob tem so izpostavili tudi vlogo drugih planincev, ki so jih poklicali in so priskočili na pomoč.

G. K.