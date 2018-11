Janković: Nedolžnega ne morejo obsoditi

Zoran Janković zavrnil krivdo za prejemanje podkupnine v zadevi Gratel

29. november 2018 ob 09:49

MMC RTV SLO, STA

"Mislim, da bi bil kriv, če ne bi storil tega, kar mi očitajo," je ljubljanski župan Zoran Janković na predobravnavnem naroku v zadevi Gratel na ljubljanskem okrožnem sodišču zanikal krivdo za kazniva dejanja prejemanja podkupnine.

Zoran Janković je na predobravnavnem naroku še dejal, da mu sicer danes ne bi bilo treba biti na sodišču, ker je imel načrtovano službeno pot, vendar je prišel iz spoštovanja do sodišča.

V ospredju tožilskih očitkov se je znašlo pol milijona evrov, ki jih je ljubljanska občina dobila od gradbene družbe Gratel. Janković naj bi marca 2007 od Gratela zahteval 500.000 evrov, v zameno pa naj bi podjetju znova dovolil prekop javnih površin pri gradnji kabelskega omrežja, kar mu je z odpravo prej izdanega dovoljenja prepovedal kmalu po izvolitvi.

Gratel je nato ljubljanski občini v dveh obrokih nakazal 250.000 evrov kot donacijo za obnovo Ljubljanskega gradu in dela nadaljeval skladno z novoizdanim dovoljenjem.

"Ne razumem, kaj hoče tožilka"

Ob odhodu s sodišča je Janković dejal, da ne razume, kaj želi tožilka Blanka Žgajnar doseči z obtožnico. "Zasebno podjetje je plačalo odškodnino, ker je ocenilo, da je položilo preveč kablov," je sicer zadevo orisal Janković in dodal, da je podjetje dalo donacijo javnemu zavodu, s čimer po njegovih besedah ni nič narobe. "Sami so imeli možnost in so se tako odločili."

V tem primeru po mnenju ljubljanskega župana ni nastala nobena škoda, nihče ničesar ne zahteva nazaj. "Razen tožilke Žgajnarjeve," je dejal Janković, ki je prepričan, da je v mestu naredil red pri prekopavanju cest. "Verjamem, da bom dokazal svojo pravico. Nedolžnega ne morejo obsoditi," je dodal.



Jankovića zastopa odvetnik Janez Koščak, ki je na sodišču zahteval izločitev vseh dokazov, pridobljenih v hišnih preiskavah leta 2014. Obtožba namreč po njegovih besedah temelji na dokazih, pridobljenih s kršenjem človekovih pravic, saj naj bi bile hišne preiskave opravljene na podlagi nezakonite odredbe, ki ni vsebovala obrazložitve suma očitanih kaznivih dejanj. Odredba je, kot je ocenil odvetnik, zgolj prepis zahteve specializiranega državnega tožilstva, in to vključno z vsemi napakami.

"Zoran Janković je moral ukrepati, da so odpravili dovoljenje Gratelu za prekop mestnih ulic, da mestni občini ne bi nastala škoda," je poudaril Koščak.

Tožilka se ne strinja z Jankovićem



Z njegovimi navedbami pa se ne strinja tožilka, ki je dejala, da je odredba za preiskavo potrebuje vse zahtevane elemente. "Konkretno je obrazloženo, zakaj so podani utemeljeni dokazi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, in tudi utemeljitev, na podlagi česar je preiskovalna sodnica zgradila svojo presojo," je dejala.



Sojenje se bo z začetkom glavne obravnave nadaljevalo 3. januarja. V prihodnjih tednih Jankovića sicer po napovedih na okrožnem sodišču čaka še predobravnavni narok v zadevi Stožice. Sojenje se bo začelo prihodnji teden, predobravnavni narok za Jankovića pa bo, kot je pojasnil danes, 12. decembra.



G. C.