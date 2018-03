Kangler oproščen obtožb v zadevi Toplarna

26. marec 2018 ob 13:26

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko sodišče je nekdanjega župana Maribora Franca Kanglerja oprostilo obtožb zlorabe položaja pri menjavi zemljišč v zadevi Toplarna.

Nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, ki so ga odnesli množični protesti, je skupaj z direktorjem javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmirjem Grmekom Mariborsko sodišče obravnavalo v zadevi Toplarna. Obtožnica ju je namreč bremenila zlorabe položaja pri pridobivanju zemljišča za bodočo toplarno.

Kanglerju je pred sojenjem uspelo z zahtevo za izločitev sodnice, saj je doslej ta primer vodila Sonja Krajnc, z današno obravnavo ga je prevzel Boris Kolmanič. Krajnčeva je namreč vodila tudi zadevo Ježovita, v kateri je sodišče Kanglerja obsodilo na zaporno kazen, a je vrhovno sodišče nato sodbo razveljavilo, tožilstvo pa je umaknilo obtožni predlog. Z omenjeno zadevo se sicer sodišču že mudi, saj zastara septembra letos.

Zadeva Toplarna se vleče že več let in gre za eno od prvih v vrsti kazenskih ovadb, ki so bile zoper Kanglerja vložene še v času njegovega županovanja. Tožilstvo ga je obtoževalo, da naj bi leta 2008 z menjavo zemljišč občino oškodovali za 2 milijona evrov.

La. Da.