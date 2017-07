Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Štirim osumljencem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj grozi od šest mesecev do šest let zapora. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajka s podkupovanjem želela uspeti na razpisu Pošte Slovenija

Osumljena Kitajka je Slovenijo že zapustila

7. julij 2017 ob 15:25

Koper - MMC RTV SLO/STA

Koprski kriminalisti so na Pošti Slovenije preiskovali sum, da je 35-letna Kitajka s podkupovanjem in ob pomoči več ljudi skušala doseči, da bi Pošta Slovenije na razpisu izbrala izdelke družbe, ki jo je zastopala.

Kriminalistična preiskava, ki se je v precejšni meri vrtela okoli omenjene Kitajke, se je začela sredi lanskega leta, ko je predstavnik gospodarske družbe z območja Policijske uprave (PU) Koper prijavil sum korupcije.

Kriminalisti so ugotovili, da je 35-letnica kot predstavnica večje tuje družbe uslužbencu gospodarske družbe z območja Kopra ponujala podkupnino v zameno za to, da bi poskrbel, da bi njegova družba nabavila izdelke podjetja, ki ga je zastopala kitajska državljanka, je v današnji izjavi za medije povzel vodja sektorja kriminalistične policije PU-ja Koper Dean Jurič.

Moški ni sprejel podkupnine, temveč je dejanje naznanil kriminalistom. Ti so med preiskavo ugotovili, da se je ženska dogovarjala z več ljudmi večje gospodarske družbe s sedežem v Mariboru in tudi njim ponudila podkupnino v zameno za to, da bi njihova družba nabavila izdelke proizvajalca, ki ga je zastopala.

Kitajki pri kaznivem dejanju pomagala trojica iz Slovenije

Pri kaznivem dejanju je Kitajki pomagal 44-letnik z območja Ljubljane, uslužbenec iste družbe, podkupnino pa je sprejel tudi 40-letnik z območja Maribora, ki je v nadaljevanju tudi sam zahteval nedovoljeno nagrado. V zameno za podkupnino je v škodo družbe, pri kateri je bil zaposlen, prilagodil posamezna določila javnega razpisa in tako omogočil, da bi bil na javnem razpisu v vrednosti okoli 700.000 evrov izbran slovenski dobavitelj, ki je ponujal prav izdelke proizvajalca, ki ga je zastopala osumljenka.

Neuradno gre za razpis Pošte Slovenije, česar Jurič ni mogel potrditi niti zanikati. Vodja koprskih kriminalistov je sicer pojasnil, da je pri razpisu šlo "za neko napravo za nadzor pisemskih pošiljk".

Pri izvajanju kaznivega dejanja je sodeloval tudi 50-letnik z območja Ljubljane, direktor in lastnik družbe prav tako s sedežem na območju Ljubljane. Njegova družba je prav zaradi dejavnosti osumljencev najprej sklenila ekskluzivno pogodbo s tujim proizvajalcem in bila nato v sklopu javnega razpisa izbrana kot dobavitelj družbe iz Maribora.

Osumljeni bi si z omenjenimi kaznivimi dejanji pridobili protipravno premoženjsko korist v vrednosti nekaj več kot 50.000 evrov, je navedel Jurič.

Kitajka je že zapustila Slovenijo

Zbiranje obvestil in dokazov se sicer nadaljuje, prav tako pregledovanje elektronskih podatkov in listin, ki so jih zasegli med hišnimi preiskavami pri osumljencih.

Po koncu predkazenskega postopka bodo zoper štiri osumljence podali kazenske ovadbe zaradi suma storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, za katere je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do šestih let ter stranska denarna kazen.

Kitajka je sicer dan pred tem, preden so prijeli druge osumljence, zapustila Slovenijo, trenutno pa se izvajajo ukrepi za njeno prijetje, je še pojasnil Jurič.

Sa. J.