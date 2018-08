Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo/Tina Kosec Dodaj v

Košnja s traktorjem usodna za voznika

Stisnilo ga je kolo

8. avgust 2018 ob 18:59

Koper - MMC RTV SLO

Košnja trave na območju Golaka je bila usodna za 69-letnika, ki je s traktorjem kosil travo na svoji parceli, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Med košnjo na hribu je traktor začel drseti vzvratno, ko pa je prišel do položnejšega pobočja, je kosilnica zadela v zemljo, prednji del traktorja je privzdignilo, voznik pa je padel pod kolo.

Kot so zapisali policisti, ki so bili o nesreči obveščeni ob 14.22, je voznika do smrti stisnilo zadnje desno kolo. Smrt je na kraju potrdila tudi zdravnica.

Al. Ma.