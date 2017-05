Kriminalistična preiskava požara v Kemisu še vedno poteka

Podrobnosti niso razkrili

27. maj 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kriminalisti in kriminalistični tehniki so v sodelovanju s forenziki z Nacionalnega forenzičnega laboratorija okvirno locirali kraj, kjer bi lahko začelo goreti, so danes sporočili s PU-ja Ljubljana.

Preiskovanje tovrstnih primerov je izredno zahtevno, saj od preiskovalcev zahteva specifična znanja, so zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Zato v preiskavo vključujejo tudi preostale institucije oz. službe, ki v okviru svojih pristojnosti preiskovalcem posredujejo svoje ugotovitve, navajajo pri policiji.

Zaradi obsežnosti oz. zahtevnosti zadeve pa v tem trenutku še ne morejo napovedati, kdaj bo preiskava požara zaključena.

Onesnažena Tojnica

V vrhniškem podjetju za hranjenje in predelavo nevarnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja. Na dan požara so skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov.

Zaradi požara so lokalni prebivalci več dni tožili o dihalnih težavah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so ljudem zaradi onesnaženosti odsvetovali uživanje hrane z bližnjih vrtov in njiv. Pozneje se je izkazalo, da je bil najbolj onesnažen bližnji potok Tojnica.

T. H.