Lastnici dvakrat odvzeli agresivnega pitbul terierja

Nevaren pes je spet v zavetišču

10. maj 2018 ob 15:45,

Koper - MMC RTV SLO

Policijska uprava Koper je v zadnjem mesecu večkrat opozarjala javnost na pitbulterierja, ki je hudo poškodoval dva mešanca, lastnica ga namreč, čeprav je imel status nevarnega psa, ni vodila na povodcu in mu ni nadela nagobčnika.

31. marca je nekaj pred osmo uro zvečer policijsko upravo Koper poklical občan in prijavil napad na svojega psa. Ko je namreč s svojim mešančkom, ki ga je imel pripetega na povodcu, prišel na parkirni prostor pred trgovino v Olmu, je z bližnjega travnika pritekel pes pasme pitbulterier, brez nagobčnika in brez povodca, in napadel njegovega psa. Psa so skušali spraviti narazen, vendar jim to ni uspelo. Ko je lastnik napadenega mešančka začel klicati policijo, je lastnica agresivnega psa pobegnila. Zaradi hudih poškodb so napadenega psa odpeljali na veterinarsko postajo Koper.

Lastnico pitbulterierja so nato policisti izsledili v Bošamarinu. Pri pregledu dokumentacije so ugotovili, da ima pitbulterier status nevarnega psa in v evidenci zabeležena dva ugriza. Skrbnici je bil predočen prekršek, veterinarska inšpekcija pa se je odločila za odvzem psa, pri čemer ji je morala pomagati policija. Lastnica je zaradi kršitve zakona o zaščiti živali oziroma zato, ker ni zagotovila fizičnega varstva nevarnega psa, prejela za 200 evrov globe.

Lastnica je psa nekaj dni za tem vzela iz zavetišča in ga odpeljala nazaj domov. Prijavo o tem so 21. aprila prejeli policisti, ki so začeli obravnavo kaznivega dejanja tatvine. V sredo zjutraj pa je neka občanka na policijsko postajo Koper prijavila, da je bila v petek, 4. maja, popoldne, s svojim psom na sprehodu v vinogradih v Hrvatinih. Nenadoma je iz grmovja pritekel pes pasme pitbul in napadel ter pogrizel njenega psa. Psa je morala odpeljati na veterino, kjer so ga oskrbeli. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za istega nevarnega psa in lastnico iz Bošamarina.

V sredo so nato ob 14. uri policisti pred nekdanjim maloobmejnim prehodom Kaštelir ustavili osebni avtomobil, v katerem je bil nevaren pes, ki so ga nemudoma zasegli in ga odpeljali v zavetišče. Lastnica je v postopku s policisti zagrozila s samomorom, zatem pa zapustila kraj dogodka. Policisti so, da bi jo zavarovali, šli iskat in jo našli v Hrvatinih. Še vedno je grozila s samomorom in odklanjala zdravniško pomoč, vendar so policisti kljub temu poklicali zdravnika, ki je zanjo popoldne odredil prisilno hospitalizacijo.

