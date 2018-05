Mariborčana sama streljala na svoje vozilo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Mariborski kriminalisti so v preiskavi dogodka ugotovili, da glede na podane izjave in opravljen ogled manjka niz dokazov. Foto: MMC VIDEO Mariborčana streljala na... Dodaj v

Policijo sta obvestila, da naj bi neznanec med vožnjo streljal na njun avtomobil

11. maj 2018 ob 12:04

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski policisti so ugotovili, da sta 35- in 31-letna Mariborčana, ki sta policijo obvestila, da naj bi neznanec med vožnjo streljal na njun avtomobil, v resnici sama streljala na vozilo.

Mariborčana sta 10. januarja obvestila Policijsko upravo (PU) Maribor, da je na njuno vozilo med vožnjo po Tezenski ulici streljal neznanec in povzročil več strelnih poškodb na vozilu. Zoper neznanega storilca sta naznanila sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja.

Kot je v izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda, so kriminalisti v preiskavi dogodka ugotovili, da glede na podane izjave in opravljen ogled manjka niz dokazov.

Na osnovi tega so utemeljeno sumili, da gre za kaznivo dejanje, ki se ni zgodilo na način, kot sta navajala oškodovanca, in da gre za podano krivo ovadbo, zaradi česar so policisti 3. maja zoper oba Mariborčana podali kazensko ovadbo.

Zakaj sta osumljena to storila, za zdaj ni znano. "Dejstvo pa je, da sta doslej ravnala naklepno. Kakšen izplen sta iz tega še načrtovala, še ugotavljamo," je dejal Munda. Orožja še niso našli, verjetno pa je šlo za pištolo. Policisti tudi še niso ugotovili, kje je bilo streljano na vozilo. Policistov domnevajo, da streljanja ni bilo v Stražunu, kot sta trdila osumljena.

Številna kazniva dejanja ovadenega

Eden izmed ovadenih, 35-letni Mariborčan, je v preteklosti po ugotovitvah policistov na območju Maribora izvrševal tudi druga kazniva dejanja. Policisti so ga tako ovadili tudi zaradi nasilništva, zaradi česar je bil 21. marca priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, je povedal Munda.

Ob tem je Munda danes znova poudaril, da dogodek ni povezan z januarskim pretepom na mariborski tržnici, zaradi posledic katerega je umrl 25-letni moški.

