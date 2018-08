Mati Luke Dončića ovadila ponarejevalca svojega in sinovega podpisa

Spletke v ozadju uspešne kariere najboljšega slovenskega košarkarja

14. avgust 2018 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Konec julija je Mirjam Poterbin, mati slovenskega košarkarja Luke Dončića, na eni od ljubljanskih policijskih postaj podala ustno ovadbo zoper neznanega storilca, ki naj bi na pogodbi o zastopanju njenega sina ponaredil njegov in njen podpis.

Le nekaj tednov pred naborom Lige NBA sta Luko Dončića poklicala njegov agent Bill Duffy in pravni svetovalec v zvezi košarkarjev omenjene lige Kirk Berger. Zanimalo ju je, ali drži, da ga zdaj zastopa Charles Briscoe, ki torej lahko tudi računa na provizijo od kluba NBA, za katerega bo košarkar zaigral.

V pogodbi sta bila očitno ponarejena podpisa igralca in njegove matere ter kopija Dončićeve pred časom izgubljene in preklicane osebne izkaznice. Da je nekaj zelo narobe, naj bi kazali tudi priloženi pogovori med Briscoejem in nekom, ki se je izdajal za mladega košarkarja, izhaja iz zapisnika o ovadbi.

Dončićeva mati je policistom povedala, da je z Briscoejem kontaktiral moški po imenu Slavko Djurić in se predstavil kot Dončićev stric ter tesen prijatelj njegovega očeta. Briscoe naj bi maja tudi prišel v Evropo ter se srečal z njim in ljudmi, ki so se izdajali za starše Luke Dončića in tam dobil podpisano pogodbo. Poterbinova pravi, da na tem srečanju nikoli ni bila, ne izključuje pa možnosti, da je v zgodbo vpleten njen nekdanji partner.

Saša Dončić je slednje komentiral: "Kar se tiče nekih domnev, mislim, da so tukaj pristojni organi za to, da kaj ugotovijo. Jaz sem za to pogodbo prvič slišal zdaj od vas. In verjamem, da je to neka neslana šala. Luka je polnoleten in odgovarja sam zase. Jaz se v te stvari se ne želim in se tudi nisem nikoli vmešaval." Ob tem še dodaja, da imena Slavko Djurić ne pozna in da ga policija še ni poklicala, a da se zaveda, da marsikdo v njegovem sinu vidi korist. "Verjamem, da se bo še marsikaj dogajalo. Ampak verjamem tudi, da je Luka dovolj pameten in dovolj zrel, da se bo takim situacijam uspel izogniti," še dodaja košarkarjev oče.

Vsi vpleteni z izjemo Dončićevega očeta danes zadeve niso želeli komentirati. Neuradno policija zdaj zadevo preiskuje.

Sabina Zonta, Televizija Slovenija