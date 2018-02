Na Blejskem jezeru potonila pletna, zaradi množične nesreče aktiviran psiholog

Voda v Blejskem jezeru 4,5 stopinje

2. februar 2018 ob 11:18,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 12:52

Bled - MMC RTV SLO, STA

Na Blejskem jezeru je okoli 9. ure potonila pletna z desetimi potniki. Z njo so se želeli peljati korejski turisti, a se je zataknilo že na začetku, ko so pletnjo potisnili v vodo. Vsi so na varnem, nekaterim so zaradi podhladitve nudili zdravniško pomoč.

Nesreča se je zgodila blizu obale, v pristanišču za pletne na Mlinem. Vodja kranjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Robert Skrinjar je glede na prvo informacijo pojasnil, da naj bi dva potnika padla v vodo pri tem, ko sta želela potisniti pletno z drugimi potniki v jezero. Ker so ju drugi potniki hoteli rešiti in so šli vsi na eno stran pletne, se je ta prevrnila na eno stran in zajela vodo. Nato je potonila do vodne gladine, ni pa se potopila na dno jezera.

S Policijske uprave Kranj so po dosedanjem zbiranju obvestil, ki se sicer še nadaljuje, sporočili, da je ob izplutju pletne v vodo padel eden od turistov. To je na plovilu povzročilo zmedo, plovilo pa se je prevrnilo. V vodo, ki je na tem kraju visoka do približno dveh metrov in pol, je takrat padlo še okoli deset drugih oseb iz pletne.

V vodi, ki ima po podatkih Arsa 4,5 stopinje Celzija, so bili krajši čas. Pomoč so jim nudile osebe, ki so bile takrat blizu, posredovale pa so tudi interventne službe. Vse potnike so prepeljali na breg, potapljači pa so nato pregledali, ali je v vodi ostal še kdo, je pojasnil Skrinjar.

Večina potnikov ni utrpela hujših posledic, nihče izmed njih tudi ni življenjsko ogrožen, so pa nekateri imeli težave zaradi podhladitve. Tri osebe so po dogodku odpeljali v jeseniško bolnišnico na bolj podroben pregled, ostali pa so se pogreli v bližnjem Penzionu Mlino, kamor so jim iz radovljiškega območnega združenja Rdečega križa pripeljali tudi suha oblačila. Ker je bila množična nesreča, je bil aktiviran tudi psiholog.

V dogodku so bili udeleženi korejski turisti in njihova vodička iz Nizozemske. Policisti so jih izprašali, nato pa so z avtobusom odpeljali v hotel, v katerem so nastanjeni. Na kraj dogodka pa se je z dogajanjem prišel seznanit tudi blejski župan Janez Fajfar.

Policisti so aktivnosti na kraju dogodka zaključili, vendar se preiskava še nadaljuje. Z dogodkom so seznanili tudi pristojnega inšpektorja za plovbo po celinskih vodah. Po ugotovitvah policistov pa pletnar ni bil pod vplivom alkohola.