Na gorenjski avtocesti umrl motorist

Nesreča se je zgodila okoli 7. ure

9. junij 2017 ob 08:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na gorensjki avtocesti se je pred počivališčem Povodje proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist.

Kot so sporočili s PU-ja Ljubljana so bili okoli 7. ure obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Vodicami in Šmartnim. Po do zdaj zbranih podatkih sta bila v prometni nesreči pred počivališčem Povodje udeležena osebno vozilo in motorist, ki je na kraju nesreče umrl.

Zaradi nesreče je gorenjska avtocesta med Vodicami in Šmartnim zaprta, za vsa vozila je urejena preusmeritev. Vozniki, ki vozijo proti Ljubljani morajo avtocesto zapustiti na

priključkih Kranj vzhod in Brnik.

Policija prav tako svetuje, da vozniki uporabijo vzporedne ceste ter upoštevajo navodila in usmeritve policistov.

