Na Ptuju do smrti pretepli 64-letnika

Ležal na stopnišču stanovanjske hiše

5. junij 2017 ob 09:43,

zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 10:16

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Na območju Ptuja se je v nedeljo zgodil uboj. 64-letnika naj bi pretepli do smrti, zaradi česar naj bi bila dva moška že pridržana.

V nedeljo malo po 17. uri so bili na Policijski upravi Maribor obveščeni, da je na Ptuju po stopnicah padel 64-letni moški in umrl. Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da ni tako, ampak da je moški najverjetneje umrl nasilne smrti.

Po opravljenem ogledu kraja kaznivega dejanja, ki ga je v navzočnosti dežurnega ptujskega okrožnega državnega tožilca vodila dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju, so policisti dvema osebama zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja odvzeli prostost in ju pridržali. "Ker kriminalistična preiskava še traja, zaenkrat ne moremo nuditi dodatnih informacij," pojasnjujejo na policiji.

Po pisanju Večera je 64-letni moški ob prihodu policistov ležal na stopnišču stanovanjske hiše 56-letnega moškega, kjer naj bi vsi trije vpleteni moški prej ves dan popivali. 56-letnik naj bi bil tudi tisti, ki je poklical policijo. Policisti so prijavitelja zaslišali o okoliščinah dogodka, a ni hotel povedati ničesar. Ker naj bi bil eden od osumljenih za uboj, so mu policisti odvzeli prostost.

Kriminalisti po neuradnih navedbah Večera sumijo, da je za nasilno smrt odgovoren tudi 41-letni moški, ki so mu prav tako odvzeli prostost.

Al. Ma.