Na Tolminskem 30-letni voznik podlegel poškodbam v prometni nesreči

Voznik je izsilil prednost in vanj je trčil avtobus

3. marec 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 10:08

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Na Tolminskem se je v četrtek nekaj pred 23. uro zgodila huda prometna nesreča za posledicami katere je ponoči v šempeterski bolnišnici umrl 30-letni voznik osebnega vozila.

Nesreča se je zgodila zaradi nepravilnega vključevanja voznika osebnega avtomobila v promet na prednostno cesto, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po zbranih obvestilih in ogledu kraja nesreče so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri tamkajšnjega trgovskega centra po ulici Na Logu do križišča z ulico Pod Klancem, za katero je s prometnim znakom »stop« označeno, da je prednostna. Voznik avtomobila je izsilil prednost, saj je v križišče zapeljal v trenutku, ko je z njegove leve strani, torej iz smeri glavne ceste, pripeljal 34-letni voznik avtobusa, ki je vozil naravnost. Na avtobusu ni bilo potnikov.

Kljub zaviranju je voznik avtobusa s prednjim levim delom avtobusa trčil v leva prednja vrata osebnega avtomobila. Voznik osebnega avtomobila je ostal ukleščen v vozilu, s tehničnim posegom pa so ga nato iz vozila rešili gasilci, reševalci pa so mu na kraju nudili zdravniško pomoč in nato hudo poškodovanega 30-letnika s kraja prometne nesreče odpeljali v bolnišnico v Šempeter pri Gorici, kjer je ponoči podlegel telesnim poškodbam.

Policisti so o prometni nesreči obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, s pisnim poročilom pa bodo obvestili še novogoriško okrožno državno tožilstvo. Letos sta v prometnih nesrečah na območju PU Nova Gorica umrli dve osebi, so še sporočili.

G. K.