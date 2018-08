Na zatožno klop sedla Alma Sedlar

Sodba bo predvidoma znana v 14 dneh

27. avgust 2018 ob 21:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na zatožno klop ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča je sedla nekdanja namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Alma Sedlar, od katere komisija terja povračilo 712 evrov potnih stroškov.

Sodišče je zaslišalo nekdanjo finančnico v komisiji Vesno Belec, ki vztraja, da ni nikoli dobila denarja, Sedlarjeva pa zatrjuje, da je vrnila denar, in dodaja, da gre pri zadevi za obračunavanje predsednika komisije Borisa Štefaneca z nekdanjo sodelavko.

Zadeva, ki jo je okrožno državno tožilstvo maja že zavrglo, sega v leto 2014, ko je Sedlarjeva za službeno potovanje v Pariz dobila 1.130 evrov akontacije za hotel in letalo, enak znesek pa je nato dobila še od organizatorja konference, OECD-ja.

418 evrov so znašali potni stroški in dnevnice, Sedlarjeva pa trdi, da je preostanek denarja po prihodu iz Pariza v ovojnici vrnila finančnici na komisiji Vesni Belec. Ta je na zaslišanju vztrajala, da se spominja zgolj prinesenega potnega naloga, ne pa tudi ovojnice oziroma denarja in da od Sedlarjeve gotovine nikoli ni prejela.

Belčeva je bila sicer zaradi podobnega primera že pogojno obsojena, saj je obdržala vrnjen denar drugega uslužbenca KPK-ja Matjaža Mešnjaka, ki pa je v nasprotju s Sedlarjevo zahteval potrdilo o vrnjenih potnih stroških.

"Kot je tudi danes povedala dotična gospa, ji je bilo dokazano, da je vsaj en del denarja odtujila na Komisiji za preprečevanje korupcije, in zelo nenavadno je, da KPK sploh predlaga takšno osebo kot verodostojno pričo. Še bolj nenavadno pa je, da kljub temu, da je gospod Štefanec tako na sodišču kot javno že večkrat povedal, da verjame, da sem denar vrnila, pri tem postopku še naprej vztraja. Tega nihče v tej državi z vsaj trohico zdravega razuma ne more razumeti," je po obravnavi povedala Sedlarjeva.

Sodnica Marija Janko je napovedala, da bo pisna sodba predvidoma znana v štirinajstih dneh.

Jure Čepin, Radio Slovenija