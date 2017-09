Obtožena umora v Mariboru trdi, da se večine dogajanja ne spomni

Sojenje se bo nadaljevalo 18. oktobra

13. september 2017 ob 17:21

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na mariborskem sodišču se je začelo sojenje Dušanki Gluvić za aprilski umor 75-letne matere, ker obdolžena na predobravnavnem naroku krivde v zameno za ponujenih 26 let zapora ni priznala, je sodni senat prisluhnil zagovoru obdolžene in zaslišal štiri priče.

Tožilec Tilen Ivič je ob prebiranju obtožnice, ki Gluvićevi očita umor, med drugim povedal, da je ta to 28. aprila v dopoldanskem času v materinem stanovanju v Mariboru storila na grozovit način in kar 16-krat zabodla mati, da je ta mrtva obležala na tleh.

Gluvićeva dejanja sicer ne zanika, a se njena obramba, ki jo vodi odvetnica Stanka Firm Gavez, ne strinja z obtožnico in z višino predlagane kazni. Čeprav je izvedenec Mladen Vrabič menil, da je z obdolženo psihično vse v redu, bo obramba skušala dokazovati neprisebnost 44-letne obdolženke, ki je zaradi težav z drogami na metadonskem programu.

Čudno se je vedla že vsaj tri mesece pred tragedijo

Da naj bi se obdolžena vedla čudno že vsaj tri mesece pred tragičnim dogodkom, je zatrdil njen zdajšnji partner, ki je dodal, da je na to opozoril tudi v zdravstvenem domu, pa tudi policiste. Ti naj bi ga ob posredovanju zaradi spora, namesto da bi pomagali Gluvićevi, vrgli iz njunega skupnega stanovanja.

Kot je povedal, je pozneje od več ljudi slišal, da je obdolžena v dneh pred dogodkov bosa tavala po mestu, enako naj bi bilo tudi usodnega dne, ko je šla k mami. Z njo se je še zjutraj pogovarjal, a mu mati ni povedala, v kakšnem stanju je Gluvićeva, sicer bi takoj prišel ponjo in bi lahko preprečil žalostni dogodek.

Obdolžena dejanje obžaluje

Obdolžena je v svojem zagovoru dejanje obžalovala, se pa večine dogajanja sploh ne spomni. Povedala je, da je bila k sporu in fizičnemu obračunu izzvana. Beseda je nanesla na njeno željo, da naredi izpit za avto, zaradi česar bi morala zmanjšati metadonsko terapijo. Po njenih besedah naj bi jo mama, s katero sta se sicer kdaj pa kdaj sporekli, zaradi česar je nekaj mesecev pred dogodkom morala posredovati policija, tistega jutra poniževala. Rekla naj bi ji, da tako ali tako ne bo naredila izpita, da je prestara in da ne bo sposobna opustiti metadonske terapije. Naslednje, česar se spomni, je materino truplo na balkonu, od koder ga je potegnila noter in očistila kri.

Na uvodnem naroku sta pričala tudi obdolženkin sin in nekdanji partner, ki sta povedala, da se Gluvićeva povsem spremenila po propadu skupne trgovine za male živali in po neuspešnem nakupu stanovanja na Ptuju. Sin je povedal, da je bila dotlej povsem dobra mama. Tako sin kot nekdanji partner sta omenila, da naj bi se obdolženka družila z človekom, ki je pred več kot desetletjem umoril svojega očeta, kar naj bi potrjevale tudi slike v mobilnem telefonu. Obdolženka je potrdila, da je človeka pred leti srečala na psihiatriji, a da se z njim pozneje ni družila. Čeprav je obramba predlagala njegovo zaslišanje, je sodišče takšen predlog zavrnilo.

Je pa sodni senat pod vodstvom sodnice Simone Mernik dovolil zaslišanje ene od prič, ki jo je omenil obdolženkin zdajšnji partner, in bi lahko več povedala o stanju Gluvićeve v času pred tragičnim dogodkom. Ob polsestri obdolžene bodo 18. oktobra zaslišali še mariborskega gledališkega igralca, takrat pa bodo na sodišče povabili tudi sodno izvedenko za področje patologije. Pred zaključkom sojenja bodo za mnenje vprašali še izvedenca psihiatrične stroke.

Sa. J.