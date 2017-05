Poudarki Podpisoval patronatske izjave in menice

Obtožni predlog proti litijskemu županu, grozi mu leto zapora

Izdajal poroštva za več kot 10 milijonov evrov posojil

25. maj 2017 ob 10:37

Litija - MMC RTV SLO/STA

Okrožno državno tožilstvo je na okrožno sodišče vložilo obtožni predlog zoper litijskega župana Francija Rokavca, v katerem ga bremeni kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Časnik Dnevnik ob tem poroča, da bo obravnava razpisana po sodnih počitnicah, Rokavcu pa grozi do leto dni zapora. Pravnik občine Litija Matija Habe je v imenu župana sporočil, da ta o obtožnem predlogu ne ve nič, saj ga še ni prejel.

Obtožni predlog se nanaša na zadevo iz leta 2010, ko je litijski župan brez soglasja ministrstva za finance in brez vednosti občinskega sveta občinskemu podjetju SVC Litija izdal poroštvo za najem 9,9 milijona evrov posojila, leta 2014 pa še za 1,5 milijona evrov. S tem je občane zadolžil prek zakonskih meja, zaradi česar mu tožilstvo očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic.

Namestnica vodje tožilstva Katjuša Čeferin je za časnik Dnevnik pojasnila, da so obtožni predlog so vložili konec maja lani, ljubljansko okrajno sodišče pa je do zdaj opravilo formalni in materialni preizkus obtožnega predloga. To pomeni, da je zadeva zrela za obravnavo na sodišču, glavno obravnavo pa bodo razpisali po sodnih počitnicah, torej po 15. avgustu, so pojasnili na sodišču.

Podpisoval patronatske izjave in menice

Ministrstvo za finance je za Rokavčevo početje izvedelo šele iz medijev. Ko so občino vzeli pod drobnogled, pa so ugotovili, da je Rokavec občinskemu podjetju SVC Litija, s katerim je občina gradila socialnovarstveni center, podpisoval tako imenovane patronatske izjave, v katerih je jamčil, da bo v primeru plačilne nesposobnosti podjetja breme najetih kreditov na svoja pleča prevzela občina. Župan je omenjene štiri patronatske izjave in 15 menic, ki jih je med drugim izdal tudi podjetju Srce Slovenije, zamolčal tako finančnemu ministrstvu kot občinskim svetnikom, ko je zadeva prišla na dan, pa celo trdil, da ne gre za poroštva in da ni storil nič narobe, piše Dnevnik.

Finančno ministrstvo je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani pred dobrima dvema letoma zoper Rokavca podalo kazensko ovadbo, iz katere tudi izhaja obtožni predlog, ki je šel na sodišče, še poroča časnik. Že na finančnem ministrstvu so namreč ugotovili, da je Rokavec s tem, ko je poroštva izdal brez vednosti občinskega sveta, kršil 86. člen zakona o javnih financah, ker o tem ni obvestil ministrstva za finance, pa tudi 88. člen tega zakona, s čimer je do soglasja za novo zadolževanje v letu 2013 prišel z goljufijo.

Nepravilnosti ugotovilo tudi računsko sodišče

Ker se tudi poroštva štejejo v zakonsko dovoljen obseg zadolževanja, bi to za litijsko občino pomenilo, da bi zakonski okvir zadolženosti presegla že leta 2013 in soglasja za novo zadolževanje takrat ne bi dobila. Sporne patronatske izjave je kasneje Rokavec na zahtevo računskega sodišča umaknil.

Kasneje je še računsko sodišče v reviziji poslovanja občine Litija največ napak ugotovilo prav pri upravljanju občinskega podjetja SVC Litija in zadolževanju, občino pa označilo kot eno najbolj problematičnih v Sloveniji, še navaja časnik.

T. K. B.