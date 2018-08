Pisarna notarja, ki je overil posojilo Dijane Đuđić SDS-u, zaprla vrata

Notar Jože Sikošek

8. avgust 2018 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Notarska pisarna ljubljanskega notarja Jožeta Sikoška je na podlagi odločbe ministrstva za pravosodje po 12 letih prenehala delovati. Sikošek odločitev ministrstva označuje kot samovoljno in arbitrarno ter napoveduje, da bo njeno nezakonitost dokazal z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

Ministrstvo za pravosodje je razrešitev Sikoška sprožilo po ugotovitvi, da je bil maja lani pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja ali pravic. Med spornimi ravnanji Sikoška je po poročanju medijev tudi lanska overitev posojilne pogodbe v vrednosti 450.000 evrov med stranko SDS in državljanko BiH-a Dijano Đuđić. Po odločitvi Računskega sodišča je bila namreč pogodba zaradi previsokega zneska nezakonita.

Sikošek bo danes, skladno z zakonom o notariatu, celoten notarski arhiv, ki obsega več kot 70.000 spisov, v celoti predal Notarski zbornici Slovenije, ki bo določila, kateri notar bo zadeve prevzel, na Notarsko zbornico Slovenije pa se lahko obrnejo tudi vse stranke zaprte notarske pisarne za pojasnila glede stanja njihovih zadev, je zapisano v Sikoškovem sporočilu za medije.

"Bil sem zelo priljubljen"

V tem je Sikošek še navedel, da je svoje notarske storitve opravljal vestno in strokovno in bil zaradi tega tudi zelo priljubljen. Kot navaja, je ministrstvo razrešitev utemeljilo s tem, da "ni vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata", kar je po prepričanju nekdanjega notarja nelogična in absurdna utemeljitev, saj da je med ljudmi užival velik ugled in zaupanje. Nekdanji notar je ob tem napovedal, da se bo "boril naprej in z vsemi pravnimi sredstvi dokazal, da je odločba ministrstva nepravilna in nezakonita". Ocenil je še, da bi se o vprašanju, kdo odloča o obstoju javnega zaupanja, javnost ali politika, morala izreči tudi Notarska zbornica Slovenije, "če želi varovati ugled notarskega poklica".

Na pobudo ministrstva za pravosodje je sicer tudi notarska zbornica februarja letos uvedla postopek zoper Sikoška, vendar je bil ta junija prekinjen, ker je Sikošek trdil, da je disciplinski postopek zbornice neustaven. Ustavno sodišče je njegovo pobudo zaradi pomanjkanja pravnega interesa hitro zavrglo. Kot je v preteklih dneh poročal časopis Dnevnik, bi se postopek zbornice nadaljeval na začetku prihodnjega meseca, če ne bi Sikoška prej razrešilo ministrstvo. Zbornica je Sikoška v preteklosti dvakrat oglobila v skupnem znesku 20.000 evrov, je še navajal časopis.

L. L., Al. Ma.