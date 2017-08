Planinca na Mangartu našla truplo avstrijskega državljana

Na truplu ni znakov nasilja

28. avgust 2017 ob 10:52

Bovec - MMC RTV SLO, STA

Na jugozahodni strani Mangarta sta avstrijska planinca v nedeljo našla poškodovano moško truplo. V postopku identifikacije se je izkazalo, da gre za 71-letnega Avstrijca.

Državljana Avstrije, 51-letna planinka in njen 45-letni partner, sta truplo moškega opazila pred vstopom v plezalno smer na višini približno 2.060 metrov. Posredovali so člani dežurne ekipe za helikoptersko reševanje v gorah. Ponesrečenega planinca so s policijskim helikopterjem prepeljali na letališče v Bovec, kjer ga je prevzela pristojna pogrebna služba.

V Zdravstvenem domu Tolmin niso ugotovili znakov nasilja, odrejena pa je bila sanitarna obdukcija, ki jo bodo opravili na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Smrt planinca je obravnaval tudi policist gorske enote v ekipi za helikoptersko reševanje.

Glede na okoliščine najdbe je policija tujo krivdo izključila - na truplu ni bilo znakov nasilja - in bo o zadevi s pisnim poročilom obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali na PU Nova Gorica.

Al. Ma.