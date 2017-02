Plaz na Žlebeh zasul osem turnih smučarjev

Ocenite to novico!

Žičnice zaradi pomanjkanja snega niso obratovale

4. februar 2017 ob 21:40

Kanin - MMC RTV SLO/STA

Šest je nepoškodovanih, enega je sneg delno zakril in ima poškodovano nogo, osmega pa je sneg povsem prekril in je huje poškodovan, piše Primorski dnevnik v spletni izdaji.

Kot še piše časnik, so osmega smučarja na kraju nesreče oživljali, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v dolino. Vsi smučarji so italijanski državljani.

V času nesreče žičnice zaradi pomanjkanja snega niso obratovale. Časnik je še spomnil, da so vremenoslovci že v petek opozarjali na povečano stopnjo nevarnosti plazov.