Po brutalnem pretepu osumljenca ostajata v pridržanju, žrtev pa se bori za življenje

Eden od osumljencev je star znanec policije

14. februar 2017 ob 14:11

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 14:26

Novo mesto - MMC RTV SLO

Po nočnem pretepu, kjer se je dvojica mlajših moških brutalno znesla nad 26-letnikom, dogodek pa prenašala preko družbenega omrežja Facebook, se žrtev še vedno bori za življenje.

Novomeške kriminaliste so na prenos pretepa po spletu najprej opozorili iz Mariborskega centra za obveščanje, na katerega so se obrnili uporabniki družbenega omrežja Facebook. Dobro uro po obvestilu so policisti izsledili osebe in prišli na kraj dogodka, kjer so našli hudo poškodovanega 26 letnika, na kraju dogodka pa sta bila tudi 20-letni in 29-letni osumljenec, ki ju je policija pridržala.

Fanta, nad katerim sta se osumljenca znesla so reševalci najprej odpeljali v novomeško bolnišnico, od koder pa so ga pripeljali v ljubljanski klinični center, kjer se zaradi hudih poškodb glave zdravniki še vedno borijo za njegovo preživetje.

29-letnik stari znanec policije

Policisti so ugotovili, da so se osumljenci in žrtev najprej družili, potem pa je prišlo do verbalnega in fizičnega obračunavanja. Žrtev se je najprej še odpeljala s kolesom, nato pa se je vrnila k osumljencema, kjer se je fizično obračunavanje samo še stopnjevalo, je povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Novo mesto Matjaž Štern. Štern je povedal tudi, da je 29-letni osumljenec stari znanec policije, saj so ga v preteklosti že večkrat ovadili zaradi kaznivih dejanj povezanih s premoženjem.



Motivi za obračunavanje še niso znani, saj so bili vsi trije prijatelji, ki so se večkrat družili. Policisti so sicer potrdili prisotnost alkohola pri osumljencih, nadaljne analize pa bodo pokazale ali so bile prisotne tudi prepovedane droge. So se pa novomeški policisti zahvalili vsem uporabniko družbenega omrežja, ki so dejanje nemudoma prijavili polciji in tako omogočili, da so bili hitro na kraju dogodka.

Policisti na spletu nimajo dovolj pooblastil

Pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav je poudaril, da kljub odmevnim kaznivim dejanjem v zadnjih dneh Slovenija ostaja varna država. "Ta dejanja med seboj niso povezana, je pa do njih prišlo v izjemno zgoščenem obdobju. So pa policisti vse storilce že prijeli," je dejal Lindav in poudaril, da je v Sloveniji preiskanost krvnih deliktov 97 do 100 odstotna, preiskanost ropov pa se giblje med 37 in 42 odstotkov.

Je pa Lindav poudaril, da policija zaznava širjenje kaznivih dejanj na spletu zlasti z vidika posredovanja posnetkov nasilja, a imajo pri tem policisti omejena pooblastila. Vendar pa so policisti, kadar na to opozarjajo, deležni kritik o cenzuri spleta, še dodaja Lindav.

V konkretnem primeru je po oceni Lindava ponudnik družbenega omrežja ukrepal razmeroma hitro potem ko je policija zahtevala umik posnetka. "Ima pa policija v teh primerih enake pristojnosti kot vsak uporabnik, ki ponudnika družbenega omrežja opozori na sporno vsebino, ki jo je potrebno umakniti," je dejal Lindav in dodal, da je v praksi vsako stvar, ki je objavljena na spletu, kasneje skoraj nemogoče vrniti nazaj v anonimnost.

L. L.