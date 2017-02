Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Policisti in kriminalisti so zaradi kaznivega dejanja odvzeli prostost dvema osumljencema, starima 20 in 29 let. S kazensko ovadbo ju bodo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku. Novomeški kriminalisti so že v dopoldanskih urah upravljavcu družbenega omrežja podali pobudo za odstranitev posnetka s spletnih strani. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

26-letna žrtev pretepa v smrtni nevarnosti

Prostost odvzeta dvema osumljencema

13. februar 2017 ob 14:40

Novo mesto - MMC RTV SLO

Policija je ponoči prejela anonimni klic, v katerem jo je prijavitelj opozoril na posnetek pretepa, ki naj bi bil objavljen na družbenem omrežju.

Policisti in kriminalisti so takoj začeli ugotavljati vse okoliščine, tako identiteto vpletenih oseb na posnetku, kot kraja, kjer naj bi se pretep zgodil. Okoli 4. ure so v okolici Podbočja na območju Krškega na travniku našli hudo pretepeno žrtev in takoj poklicali reševalce, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto.

Ti so 26-letnega moškega odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Po podatkih iz bolnišnice je žrtev zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.

Policisti in kriminalisti so zaradi kaznivega dejanja odvzeli prostost dvema osumljencema, starima 20 in 29 let. S kazensko ovadbo ju bodo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku. Novomeški kriminalisti so že v dopoldanskih urah upravljalcu družbenega omrežja podali pobudo za odstranitev posnetka s spletnih strani.

Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato več podrobnosti v tem trenutku ne moremo pojasnjevati.

