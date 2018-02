Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Policisti so moškemu že v torek odvzeli prostost. Foto: BoBo Dodaj v

Policija ujela roparja hranilnice v Postojni

Priprli so 30-letnega državljana BiH-a

22. februar 2018 ob 17:56

Koper,Postojna - MMC RTV SLO, STA

Policisti so osumljencu že dan po ropu Hranilnice Vipava v Postojni odvzeli prostost, saj so pri njem našli večino ukradenega denarja.

V središču Postojne je v ponedeljek oborožen in zamaskiran moški okrog 16.30 oropal poslovalnico Hranilnice Vipava. Vstopil je nekaj minut pred zaprtjem in počakal, da je poslovalnico zapustila še zadnja stranka. Nato naj bi s pištolo zagrozil zaposlenim, pobral večjo količino gotovine in pobegnil.

Policija je kmalu prišla na sled 30-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki že dlje časa živi v okolici Postojne. V torek popoldan so po dveh hišnih preiskavah našli večino naropanega denarja in mu odvzeli prostost, danes pa so ga policisti privedli pred preiskovalnega sodnika v Kopru, ki je zanj odredil pripor.

Med ropom nihče ni bil poškodovan, storilec je iz hranilnice zbežal peš. Kriminalisti so roparju zasegli tudi osebni avtomobil, ki ga je po navedbah policije kupil z denarjem, pridobljenim z ropom.

Za kaznivo dejanje ropa kazenski zakonik predvideva kazen do deset let zapora.

