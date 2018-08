Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Napad na ekipo RTV Slovenija v Novi Gorici 8. avgusta. Foto: Mojca Dumančič Sorodne novice Voznik v Novi Gorici namenoma zapeljal v novinarko in snemalca Televizije Slovenija Dodaj v

Policisti izsledili osumljenca napada na ekipo RTV Slovenija

Motiv dejanja še neznan

14. avgust 2018 ob 12:39

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Novogoriški policisti so včeraj v popoldanskih urah izsledili osumljenega voznika osebnega avtomobila, ki je 8. avgusta na Trgu Evrope v Novi Gorici zapeljal v novinarko in snemalca RTV Slovenija, se zaletel v televizijsko kamero in se nato odpeljal prek nekdanjega mejnega prehoda v Solkanu v Italijo.

Policisti so omenjenega 40-letnega osumljenca, ki je vozil avtomobil fiat z novogoriško registrsko tablico, zaslišali, vendar ta ni hotel podati izjave, tako da motiva njegovega napada še ni bilo mogoče ugotoviti.

V skladu z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policisti ta primer preiskujejo kot sum storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer sum kaznivega dejanja grožnje in sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Policisti zbirajo še dodatna obvestila in bodo po zaključku preiskave na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU-ja Nova Gorica.

B. R.