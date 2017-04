Ponesrečena z ladje Tamar v bolnišnici v Lizboni

Ladja je že blizu Azorov

26. april 2017 ob 11:40,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Dva ponesrečenca z ladje Tamar so pripeljali v bolnišnico v Lizboni. Ladja bo jutri zvečer priplula do Azorov, tu se bo ustavila samo za toliko, da se izkrca ameriško medicinsko osebje, ki se je sredi Atlantika s padali spustilo na ladjo, nato pa bo nadaljevala pot v Indijo.

Kje in kdaj bodo opravili inšpekcijski pregled, da bi ugotovili, kaj je vzrok usodnega udara ognja, se v Splošni plovbi še niso odločili, poroča novinarka TV Slovenija Eugenija Carl.

Nesreča, v kateri sta umrla dva pomorščaka, dva pa sta dobila hude opekline, se je zgodila v torek. Po prvih informacijah je zagorelo pod premcem, v shrambi za opremo za vzdrževanje ladje. Ladja je takoj oddala klic v sili, vendar je do prihoda reševalcev minilo več ur. Reševanje je prevzel center v ZDA, toda helikoptersko reševanje se je zaradi razdalje takoj izkazalo za nemogoče. Na pomoč so zato poslali letalo, ki je na ladjo spustilo sedem padalcev z napihljivimi čolni, tri zdravnike, medicinsko osebje in inšpekcijo.

Na ladji, ki ji poveljuje kapitan iz Ukrajine, je 20-članska posadka, na kateri so tudi trije slovenski pomorščaki, iz Amerike v Indijo prevažala premog. To je že druga nesreča na ladjah portoroškega ladjarja v enem mesecu.

A. Č.