Pošta Slovenije: Med osumljenci korupcije ni poslovodstva družbe

6. julij 2017 ob 07:36,

zadnji poseg: 6. julij 2017 ob 11:50

Koper - MMC RTV SLO/STA

Kriminalisti tudi danes izvajajo hišne preiskave, ki so jih začeli v sredo popoldan. Med drugim so potekale preiskave na sedežu Pošte Slovenije, kjer zatrjujejo, da med osumljenci ni nihče iz vodstva pošte.

Po navedbah koprske policijske uprave so kriminalisti na področju PU Ljubljana in PU Maribor izvajali hišne preiskave zaradi zbiranja dokazov o kaznivih dejanjih s področja korupcije pri gospodarskem poslovanju. Trem osebam je bila odvzeta prostost. Dve osebi sta bili po opravljenih hišnih preiskavah izpuščeni, ena pa je še v policijskem pridržanju.

Sporen razpis Pošte

Po navedbah Večera naj bi šlo za domnevno sporno dogovarjanje "pod mizo" okoli javnega razpisa oziroma izbire ponudnika za določeno opremo, ki jo pošta potrebuje za obvladovanje tveganj na varnostnem področju. Kolikšna je vrednost razpisa, ni znano, razpis pa še ni bil zaključen in Pošta Slovenije ponudnika še ni izbrala.

Med osumljenci ni vodstva Pošte Slovenije

S Pošte Slovenije so se glede preiskav odzvali s kratko izjavo za javnost, v kateri so potrdili sredno kriminalistično preiskavo z namenom zbiranja poslovne dokumentacije.

Med osumljenimi po njihovih navedbah ni nihče iz poslovodstva družbe, prav tako v policijskem pridržanju ni nihče od zaposlenih. "Z organi pregona korektno sodelujemo in si želimo čim prejšnje razjasnitve situacije, saj je v interesu Pošte Slovenije, da je njeno poslovanje zakonito in transparentno," so še dodali.

