Postojnski župan je zaradi vožnje v vinjenem stanju izgubil vozniški izpit

Marentič je imel v krvi kar 1,73 promila alkohola

16. februar 2018 ob 12:26

Postojna - MMC RTV SLO, STA

Postojnski župan Igor Marentič, ki so ga policisti zalotili pri vožnji pod vplivom alkohola, bo vendarle ostal brez vozniškega dovoljenja. Sodišče mu je izreklo stransko kazen 18 kazenskih točk, kar ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

V ponedeljek je v javnost prišla informacija, da so policisti med nadzorom prometa pretekli mesec vinjenega za volanom zalotili postojnskega župana, ki je bil 17. januarja na odprtju športnih prostorov v Postojni, ki so le dober kilometer od njegovega doma. Med kratko vožnjo domov pa so ga presenetili policisti.

Marentič, ki je imel takrat v krvi kar 1,73 promila alkohola, je dogodek obžaloval, a dodal, da o odstopu ne razmišlja. Po poročanju medijev naj bi na sodišču županu nato izrekli denarno kazen 1.200 evrov in 16 kazenskih točk ter mu vrnili vozniško dovoljenje, kar so potrdili tudi v županovem uradu.

Z Okrajnega sodišča v Postojni pa so sporočili, da so bila Marentiču v torek izrečeni globa 1.300 evrov, stranska kazen 18 kazenskih točk, plačilo 180 evrov sodnih taks in povrnitev vseh drugih stroškov prekrškovnega postopka.

Županovo sprenevedanje

Obdolženemu Marentiču so v torek sicer res vrnili vozniško dovoljenje, a s pojasnilom, da ima izrek 18 kazenskih točk za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in da bo o sankciji obveščen s posebnim sklepom o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, v katerem bo pravni pouk, da lahko zaprosi za odložitev izvršitve stranske kazni.

Čeprav je število kazenskih točk torej razvidno že iz prvotne sodne odločbe, je Marentič prek SMS-sporočila navedel, da še ni prevzel zadnjega sklepa sodišča in zato tudi ne more komentirati nekaterih očitkov o laganju glede tega.

V javnosti so se pojavile kritike tudi na račun sodišča zaradi signala, ki ga vrnitev vozniškega dovoljenja v Marentičevem primeru daje glede tolerance do vožnje pod vplivom alkohola. Kot so poudarili na sodišču, so župana obravnavali enako kot vse druge storilce tovrstnega prekrška.

G. C.