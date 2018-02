Postojnski župan vozil pod vplivom alkohola

Igor Marentič napako obžaluje. V zavodu Varna pot pravijo, da je to za nosilca javne funkcije žalostno.

12. februar 2018 ob 13:33

Postojna - MMC RTV SLO, Radio Koper

Župana občine Postojna Igorja Marentiča so policisti kaznovali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pijan je sedel za volan, potem ko se je kot župan udeležil prireditve. Napako obžaluje. V zavodu Varna pot, ki se ukvarja s preventivo v cestnem prometu, pravijo, da je to za nosilca javne funkcije žalostno.

Postojnskega župana so policisti ustavili januarja, ko se je vračal s prireditve, na kateri je bil službeno. Alkotest je pokazal, da proti domu vozi z 0,83 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma 1,73 promila alkohola v krvi. Napako obžaluje: "Vračal sem se s prireditve, s svojim avtomobilom, in res, naredil sem napako, za to prevzamem tudi vso odgovornost. Za to napako mi je res iskreno žal in se opravičujem."

Da osebe, ki so na javnih funkcijah, vozijo pijani, je žalostno, meni Robert Štaba iz Zavoda Varna pot: "V tem primeru ne gre samo za to, da je človeku lahko žal, ne gre samo za to, da rečemo, saj smo dobili kazen. Gre preprosto za določen zgled. Župan je na tem mestu. Vemo, kako se lahko ta odgovornost porazdeli še na druge. Pomembno pa je, kaj bo župan zdaj naredil, ko so ga zalotili, ko mu je žal, in kaj bo prispeval Sloveniji, Postojni in okolici z uresničevanjem tako imenovane strategije nič."

Igorja Marentiča, ki se na občinski spletni strani predstavlja tudi kot oseba z nezmotljivim čutom za samodisciplino, smo vprašali, ali bo odstopil? "Ne, mislim, da ni ... Bil je le prekršek, in to v zasebnem času. Res pa je, da takih prekrškov naj ne bi počeli, sploh pa ljudje, ki so na javnih funkcijah, in tudi vem, da se to ne sme, in se tudi ne bo več ponovilo."

Marentič ni edini župan, ki so ga policisti kaznovali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. To se je že zgodilo briškemu županu, pred dvema letoma pa tudi kranjskemu županu.

Tjaša Škamperle, Radio Koper