Požar pri Isteničevih ni uničil vinske proizvodnje in zalog

Pogorelo pa je celotno ostrešje z mansardnim apartmajskim delom

24. januar 2017 ob 16:54

Brežice - MMC RTV SLO/STA

Požar, ki se je v ponedeljek razbesnel na posestvu vinarske družine Istenič na Bizeljskem, ni poškodoval proizvodnje in zalog podjetja, pogoreli pa so turistični apartmarji.

Po podatkih Policijske uprave Novo mesto so brežiške policiste nekaj pred poldnevom obvestili o požaru na gospodarsko-turističnem objektu v Stari vasi.

Požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, so gasilci v nekaj urah omejili in pogasili. Kriminalisti in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija pa so danes tam opravili ogled in ugotavljali okoliščine požara.

Po podatkih krških gasilcev je šlo za obsežen požar, pogorelo pa je celotno ostrešje z mansardnim apartmajskim delom. Ogenj naj bi uničil tudi opremo v pritličnem delu omenjenega poslopja, vinske kleti pa naj ne bi poškodoval.

Hiša zagorela "kot bakla"

Bizeljska družina Istenič je sicer znana po kakovostnih peninah lastne izdelave. Kot je za medije danes povedal solastnik tega družinskega podjetja Janez Istenič, se je požar vnel izredno burno, hiša je zagorela "kot bakla".

Požar sicer dpodjetja ni oškodoval glede proizvodnje, vinskih zalog in končnih izdelkov. Zgorelo pa je precej reprodukcijskega materiala, dva polavtomatska stroja za polnjenje in mašenje steklenic ter približno 40.000 evrov vreden traktor, kar jim bo povzročilo še največjo izgubo.

Na objektu je pogorel predvsem turizmu namenjeni gornji del z ostrešjem in mansardo, ki je popolnoma uničen, hkrati pa je zgorel tudi nadstrešek ob kleti z omenjenim reprodukcijskim materialom in drugo opremo. Preostalih objektov na posestvu ogenj ni dosegel ali poškodoval.

Čakajo na cenilca in zavarovalnico

V prizadeti 22 let stari stavbi so uničene tudi vse električne in vodovodne napeljave, lastniki pa se bodo čiščenja pogorišča lotili čim prej. Ravnali bodo po nasvetih strokovnjakov, ker so imeli vse skupaj z zalogami zavarovano za 250.000 evrov, pa pri sanaciji računajo na zavarovalnino, čeprav je vprašanje, kaj vse jim bo zavarovalnica priznala, je dodal Istenič, ki je skupno škodo in sanacijo ocenil na "nekaj stotisoč evrov", sicer pa po odhodu kriminalistov pričakujejo cenilca, je dejal.

Družinsko podjetje Istenič letno napolni od 130.000 do 150.000 steklenic vina, 70 odstotkov proizvodnje proda v Sloveniji, preostalo pa izvozi.

T. H.