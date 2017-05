Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Škoda požara, katerega vzrok še ni znan, bo velika. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Velik požar v vrhniškem Kemisu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v vrhniški tovarni Kemis pod nadzorom

Precejšnja gmotna škoda

16. maj 2017 ob 06:38

Vrhnika - MMC RTV SLO

Požar, ki je sinoči okoli 20. ure izbruhnil v kemični tovarni Kemis na Vrhniki, je od poznega večera pod nadzorom. Zdravniško pomoč sta potrebovala dva gasilca, nekaj ljudi so evakuirali.

Hujših posledic - razen velike gmotne škode - pa naj ne bi bilo; tudi zato, ker je podjetje, ki zbira nevarne odpadke, grajeno po modernih okoljskih standardih, pa tudi zato, ker v podjetju v času požara ni bilo zaposlenih.

Civilna zaščita odsvetuje dolgotrajšnejše dejavnosti na prostem

Štab civilne zaščine občine Vrhnika je davi izdal obvestilo, v katerem občanom odsvetuje dolgotrajnejše dejavnosti na prostem. Šole in vrtci delujejo nemoteno, vendar je priporočeno, da se zunanje dejavnosti omejijo. Voda iz vodovodnega omrežja je pitna, medtem ko je prekuhavanje priporočljivo za podtalnice (vodnjaki). Požarišče je omejeno na območju 200 metrov. Daljše zadrževanje na tem območju ni dovoljeno.

Več podrobnosti o posledicah požara in njegovih morebitnih vzrokih bodo predstavniki vseh služb, ki so sodelovale v sinočnji obširni akciji, predstavili na novinarski konferenci ob 9. uri.

.

Vzrok požara še ni znan

Vzrok obsežnega požara v skladišču, v katerem zbirajo nevarne snovi, med drugim baterije, zdravila, kemikalije, lake, barve, topila in odpadna olja - teh je bilo v skladišču kar približno tisoč 500 ton - še ni znan, bo pa gmotna škoda v podjetju, ki ga je Gorenje postavilo pred osmimi leti, ogromna, je sinoči povedal direktor Kemisa Emil Nanut.

Opozorila zaradi gostega dima

Skladišče je zgrajeno tako, da naj bi bližnja Ljubljanica in okoliška vodna zajetja ne bila ogrožena, se je pa gost črn dim, ki so ga spremljale občasne močne sksplozije, vil tako visoko, da ga je bilo videti vse do Ljubljane ter na drugi strani do Unca in še dlje. Zato so pristojni stanovalce okoliških naselij opozarjali, naj imajo okna zaprta in naj se zadržujejo v zaprtih prostorih, preventivno pa so iz neposredne bližine požara začasno izselili več družin.

Marko Škrlj, Radio Slovenija