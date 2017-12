Poudarki Iz doma so že evakuirali 25 oskrbovancev. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Po zbranih informacijah naj bi zagorelo v eni izmed sob. Foto: PGD Črnomelj/Aleksander Riznič VIDEO Požar v domu starejših ob... Dodaj v

Požar zajel dom starejših občanov v Črnomlju

Gasilci so požar hitro pogasili

17. december 2017 ob 16:43,

zadnji poseg: 17. december 2017 ob 17:55

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Dom starejših občanov Črnomelj je popoldne zajel požar, ki so ga gasilci že pogasili. Poškodovanih je bilo pet ljudi, med njimi eden huje.

V domu je zagorelo nekaj po 13. uri, po prvih informacijah je zagorelo v sobi v drugem nadstropju, kjer so bivalni prostori za oskrbovance. Na kraj dogodka so kmalu prišli gasilci, ki so požar pogasili v pol ure in preprečili, da bi se ogenj širil ter pomagali zaposlenim pri evakuaciji 25 stanovalcev, ki živijo v istem traktu.

"Poškodovana sta dva stanovalca in trije zaposleni, 25 stanovalcev pa je evakuiranih in so že vsi na varnem," je za TV Slovenija povedala direktorica doma Valerija Lekić Poljšak, ki sicer ni želela govoriti o škodi, a jo po prvih vtisih ocenjuje na približno 300 tisoč evrov.

Huje opečenega 88-letnega oskrbovanca, pri katerem je zagorelo v sobi in ki naj bi bil po neuradnih informacijah v smrtni nevarnosti, so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.

V Splošni bolnišnici Novo mesto so pa s kisikom pomagajo eni oskrbovanki, sicer oboleli za astmo, ki se je nadihala dima, in zaradi enakega vzroka še štirim zaposlenim.

Dejavnosti na terenu še potekajo, ogledje opravila tudi policija. Pri posredovanju so črnomaljskim pomagali tudi novomeški gasilci. Vzrok požara bo znan v prihodnjih dneh.

L. L.