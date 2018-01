Pretepeni v Mariboru izgubil bitko za življenje

Ocenite to novico!

Kriminalistična preiskava "intenzivno poteka"

10. januar 2018 ob 09:27

Maribor - MMC RTV SLO, STA

25-letnik, ki je bil posebno hudo poškodovan v nedeljskem pretepu na Vodnikovem trgu v Mariboru, je umrl v mariborskem kliničnem centru.

"Ob 0.25 smo bili iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor obveščeni, da je 25-letnik umrl," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kriminalistična preiskava pretepa še vedno intenzivno poteka, policija pa za zdaj ne želi izdajati podrobnosti o njej.

Pretep med domnevno desetimi oz. dvajsetimi ljudmi je izbruhnil v nedeljo zgodaj zjutraj na Vodnikovem trgu pri osrednji mariborski tržnici. Zatem so reševalci v UKC Maribor prepeljali tri ljudi, med njimi tudi 25-letnika, ki je utrpel posebno hude telesne poškodbe in je bil od takrat v kritičnem stanju. Po poročanju medijev je bil zaboden v trebuh.

Tisto noč je bilo v Mariboru več pretepov, a ni jasno, ali so povezani med seboj.

Po prihodu na kraj dogodka so policisti pridržali enega človeka, ker je kršil javni red in mir, a so ga po streznitvi izpustili na prostost, saj kaže, da ni bil vpleten v pretep.