Prevaranti hlinili gluhonemost in prosjačili za denar

Trije tujci goljufali z zbiranjem prostovoljnih prispevkov

17. avgust 2018 ob 17:33

Bled - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Trije tujci so na Bledu brez ustreznih dovoljenj od mimoidočih zbirali podpise in prosili za denar, izkazalo se je, da so hlinili gluhonemost.

Gorenjski policisti so tako v preteklih dneh na Bledu obravnavali prijavo nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov. Simon Slokan z Generalne policijske uprave pojasnjuje, da je zbiranje prostovoljnih prispevkov sicer dovoljeno, a le s potrdilom, za katerega lahko zaprosimo na upravni enoti. Tam tudi določijo, kje in kdaj se prostovoljni prispevki za določen namen lahko zbirajo. Potrdilo pa je lahko tudi v pomoč ljudem, ki želijo prispevati denar, da lahko razločijo med dobrimi nameni in goljufijo.

Tudi beračenje v Sloveniji ni prepovedano, kadar nekdo mirno prosi za denar in mimoidočemu prepušča možnost, da se sam odloči, ali mu bo denar namenil ali ne. Prepovedano pa je vsiljivo in agresivno beračenje, še pojasnjuje Slokan.

Več si lahko ogledate v prispevku Špele Jurglič, Televizija Slovenija:

VIDEO Trije moški hlinili gluhonemost in prosjačili za denar

La. Da.