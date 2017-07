Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče proti Kopru še vedno zaprta. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Uncu umrl romunski državljan; avtocesta proti Postojni je bila več ur zaprta

Iz neznanega razloga je zapeljal na SOS nišo in trčil v tovorno vozilo

4. julij 2017 ob 07:09,

zadnji poseg: 4. julij 2017 ob 10:34

Unec - MMC RTV SLO

Avtocesta iz smeri Unca proti Postojni je bila več ur zaprta zaradi prometne nesreče, v kateri je umrl 29-letni romunski voznik.

Kot so sporočili s PU-ja Koper, so bili o nesreči obveščeni ob 4.20. Voznik osebnega avtomobila, 29-letni državljan Romunije, je iz neznanega razloga zapeljal na SOS nišo in silovito trčil v zadnji del ustavljenega tovornega vozila. Umrl je na kraju nesreče.

Zaradi obravnave prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila avtocesta proti Kopru več ur zaprta, nastali so zastoji.

K. T.